Da domenica 11 giugno, con l’entrata in vigore dell’orario estivo di Trenord,

cresce il numero dei treni nuovi nel Pavese, sul collegamento Milano-Piacenza e sulla linea Milano-Brescia-Verona.

Sarà esteso il servizio notturno delle linee S3 Milano-Saronno e S4 Milano-Seveso-Camnago/Mariano, e aumenteranno le corse sulla direttrice turistica verso il Garda.

La stagione estiva prevedrà modifiche al servizio su alcune linee, per consentire lo svolgimento di cantieri infrastrutturali.

Dal 28 agosto, in vista della ripresa di settembre, sarà potenziata l’offerta su numerose direttrici, accrescendo ulteriormente le opzioni di viaggio per i clienti.

I dettagli sul nuovo orario sono consultabili su trenord.it e sull’App. Di seguito le principali novità.

Le novità dall’11 giugno

Più nuovi treni in servizio

Da domenica 11 giugno, Trenord introdurrà in servizio 8 nuovi convogli: 2 Caravaggio a doppio piano, 3 Donizetti monopiano, 3 Colleoni a motore diesel-elettrico.

I Caravaggio saranno destinati alle linee Milano-Brescia-Verona e Milano-Pavia-Voghera-Alessandria, su cui già circolano convogli di questa tipologia. Grazie a questa immissione, su entrambe le linee il 100% del servizio sarà garantito da nuovi treni.

I Donizetti entreranno in servizio sulle linee Milano-Pavia-Stradella e Milano-Lodi-Piacenza, che lo scorso 24 maggio hanno visto circolare per la prima volta i nuovi treni. Con l’immissione progressiva dei 3 convogli a partire dall’11 giugno, sulla linea Milano-Pavia-Stradella saliranno a 14 le corse effettuate con Donizetti, cioè il 54% del servizio complessivo di 26 corse; fra Milano e Piacenza, saranno 8 le corse servite dai nuovi convogli: 6 sulla linea Milano-Lodi-Piacenza e 2 sulla linea Milano-Pavia-Stradella-Piacenza.

I Colleoni inaugureranno il servizio sulla linea non elettrificata Pavia-Mortara e aumenteranno le corse effettuate sulla Pavia-Codogno, che ha dato il benvenuto ai nuovi treni lo scorso 19 maggio. Con l’immissione progressiva dei 3 Colleoni, tutte le corse sulle due linee saranno effettuate da convogli Colleoni e da treni di nuova generazione ATR 125.

Linee S3 Milano-Saronno e S4 Milano-Camnago/Mariano

Da domenica 11 sarà esteso il servizio notturno sulle linee S3 Milano-Saronno – con due corse in più – e S4 Milano-Camnago/Mariano – con tre corse.

S3 890 Saronno 23.23-Milano Cadorna 23.58

S3 897 Milano Cadorna 23.32-Saronno 0.07

S4 790 Camnago 22.55-Milano Cadorna 23.37

S4 795 Milano Cadorna 23.23-Camnago 0.05

S4 797 Milano Cadorna 23.53-Camnago 0.35

Linea Milano-Brescia-Verona Porta Nuova

Dall’11 giugno il servizio sarà potenziato: si arriverà ad avere una corsa all’ora da Milano Centrale verso Brescia e Verona tra le ore 6 e le ore 23, con partenza al minuto .25, e una corsa all’ora da Verona e Brescia verso Milano Centrale tra le ore 7 e le ore 23, con arrivo al minuto .35.

Nei fine settimana, in vista dei flussi turistici, il servizio si intensificherà con una corsa ogni 30 minuti negli orari a maggiore domanda: da Milano fra le ore 7.25 e le ore 9.25 e da Verona fra le ore 17.20 e le ore 20.43.

Linea Pavia-Mortara-Vercelli

Per lavori di manutenzione straordinaria a opera di RFI sulla tratta Mortara-Vercelli, dall’11 giugno al 10 settembre le corse saranno effettuate su autobus fra Mortara e Vercelli. Fra Pavia e Mortara i treni circoleranno regolarmente. Le corse 10660 (Pavia 5.10-Vercelli 6.32) e 10676 (Pavia 12.38-Vercelli 14.04) circoleranno su bus per l’intero percorso.

Linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano

Per lavori infrastrutturali a opera di RFI fra Sondrio e Tirano, dall’11 giugno al 10 settembre sarà sospesa la circolazione dei treni fra le due stazioni. I collegamenti Sondrio-Tirano saranno garantiti da un servizio sostitutivo su bus; fra Milano e Sondrio circoleranno i treni.

Dall’11 giugno, saranno attivate nuove corse sulle linee locali: nei giorni feriali, sulla linea Lecco-Sondrio circoleranno i treni 10314 Lecco 8.15-Sondrio 10.10 e 10323 Sondrio 10.47-Lecco 12.45. Il sabato e nei giorni festivi, sulla linea Lecco-Colico saranno effettuati i treni 10320 Lecco 11.15-Colico 12.23 e 10325 Colico 12.37-Lecco 13.45.

Dal 6 al 27 agosto i lavori infrastrutturali di RFI interesseranno anche la tratta fino a Colico. Il servizio sostitutivo su bus sarà organizzato sulla tratta Colico-Tirano.

I cantieri estivi e le modifiche al servizio

Linea S9 Saronno-Seregno-Albairate

Per lavori di potenziamento infrastrutturale svolti da RFI in vista della realizzazione della nuova fermata di Milano Porta Romana, dal 25 giugno al 27 agosto i treni della linea non circoleranno fra Milano Lambrate e Milano San Cristoforo.

I passeggeri viaggeranno in treno fra Saronno e Milano Lambrate; fra Milano San Cristoforo e Albairate sarà istituito un servizio di bus navetta.

Linea Como-Molteno-Lecco

Per lavori di manutenzione straordinaria a opera di RFI, dal 25 giugno al 27 agosto sarà sospeso il servizio ferroviario sull’intera linea.

Fra Molteno e Como San Giovanni sarà istituito un servizio sostitutivo su bus; gli orari saranno organizzati in modo da garantire la coincidenza con le corse della linea S7 Milano-Molteno-Lecco, che i passeggeri potranno utilizzare per spostarsi fra Molteno e Lecco.

Linea S7 Milano-Molteno-Lecco

Per lavori di manutenzione straordinaria tra Oggiono e Molteno a opera di RFI, dal 30 luglio al 27 agosto il servizio fra Lecco e Costa Masnaga sarà svolto su bus.

Fra Milano e Costa Masnaga i viaggiatori potranno utilizzare treni, che subiranno variazioni d’orario per le conseguenze di lavori a Triuggio.

Linee Pavia-Codogno e Cremona-Codogno

Per lavori infrastrutturali tra le stazioni di Pavia e Casalpusterlengo a opera di RFI, dal 30 luglio al 27 agosto il servizio della linea sarà garantito da autobus sostitutivi. Subiranno modifiche anche alcune corse della linea Cremona-Codogno.

Linea Milano-Gallarate-Domodossola

Per lavori di manutenzione straordinaria a opera di RFI nella tratta Sesto Calende-Arona, tra il 31 luglio e il 4 agosto e tra il 7 e l’11 agosto le corse della linea Milano-Gallarate-Arona circoleranno fra Milano e Sesto Calende. Fra Sesto Calende e Arona saranno sostituite da bus. La modifica sarà attuata nei giorni feriali; non il sabato e nei festivi.

La circolazione ferroviaria fra Sesto Calende e Arona sarà completamente sospesa per lavori infrastrutturali dal 21 agosto al 10 settembre. Nella tratta interessata dai cantieri, il servizio sarà garantito da bus.

Fra Milano e Sesto Calende e fra Arona e Domodossola, i passeggeri potranno spostarsi con i treni, che da e per Domodossola subiranno una variazione d’orario, per agevolare le coincidenze con i bus.

Dal 21 agosto al 10 settembre nei giorni feriali – escluso il sabato – saranno attivate due nuove corse via Novara: 25698 Milano Porta Garibaldi 13.40-Arona 15.12 e 25699 Arona 15.48-Milano Porta Garibaldi 17.20.

I potenziamenti del servizio dal 28 agosto

Linea S8 Lecco-Carnate-Milano

Dal 28 agosto il servizio sarà potenziato in modo da garantire un’offerta di un collegamento ogni 30 minuti. In particolare, saranno attivate quattro nuove corse fra Milano e Lecco:

24834 Milano Porta Garibaldi 10.22-Lecco 11.24

24838 Milano Porta Garibaldi 11.22-Lecco 12.24

24843 Lecco 11.36-Milano Porta Garibaldi 12.38

24847 Lecco 12.36-Milano Porta Garibaldi 13.38

Linea S9 Saronno-Seregno-Albairate

Dal 28 agosto, l’offerta sulla linea sarà potenziata nei festivi: fra Saronno e Albairate circolerà un treno ogni 30 minuti per direzione, invece che ogni ora come avviene attualmente.

Linea Brescia-Piadena-Parma

Dal 28 agosto, il servizio sulla linea sarà potenziato per offrire una corsa ogni ora per direzione, con l’aggiunta di sette corse nei giorni feriali e una nei festivi.

Linea S13 Milano-Pavia-Voghera-Alessandria

Dal 28 agosto il servizio sulla linea sarà potenziato per garantire nell’orario serale una corsa ogni 30 minuti per direzione. In particolare, saranno introdotte due nuove corse, che circoleranno tutti i giorni:

24377 Milano Bovisa 21.55-Pavia 22.51

24384 Pavia 23.09-Milano Bovisa 00.05

Linea Milano-Saronno-Novara

Dal 28 agosto sulla linea saranno introdotte due corse, che circoleranno nei giorni feriali, escluso il sabato:

2263 Milano Cadorna 17.17-Novara Nord 18.25

2284 Novara Nord 21.11-Milano Cadorna 22.14

Linea S12 Cormano/Cusano M. – Melegnano

Dal 28 agosto saranno riattivate fra Milano Bovisa e Melegnano otto corse, in vista dell’attivazione del servizio della linea S12 che prevedrà il collegamento fra Melegnano con Cormano/Cusano Milanino.

Saranno effettuate le seguenti corse:

24291 Milano Bovisa 6.21-Melegnano 7.07

24293 Milano Bovisa 9.21-Melegnano 10.07

24295 Milano Bovisa 13.21-Melegnano 14.07

24297 Milano Bovisa 16.21-Melegnano 17.07

24292 Melegnano 7.53-Milano Bovisa 8.39

24294 Melegnano 10.53-Milano Bovisa 11.39

24296 Melegnano 14.53-Milano Bovisa 15.39

24928 Melegnano 17.53-Milano Bovisa 18.39

Linea Milano-Seveso-Asso

Dal 28 agosto il servizio sarà potenziato per offrire un collegamento ogni 30 minuti fra Milano Cadorna ed Erba. Nei giorni feriali, escluso il sabato, saranno effettuate le corse

2655 Milano Cadorna 15.39-Erba 16.44

2666 Erba 17.16-Milano Cadorna 18.23

La corsa 657 Milano Cadorna 16.09-Erba 17.14 circolerà fino ad Asso, dove arriverà alle ore 17.31. La corsa 668 Erba 17.46-Milano Cadorna 18.53 avrà origine da Asso alle ore 17.33. La corsa 3672 Asso 18.33-Milano Cadorna 19.53, che attualmente circola solo nei festivi, verrà effettuata tutti i giorni con il nuovo numero 672. La corsa 676 Asso 19.03-Milano Cadorna 20.23, che attualmente circola tutti i giorni, viaggerà solo nei giorni feriali con il numero 2676.

Non sarà più effettuata la corsa 1666 Asso 17.03-Milano Cadorna 18.23.

Linee Laveno Nord-Varese Nord-Saronno-Milano Cadorna

Dal 28 agosto saranno previste modifiche al servizio di alcune corse.

Circolerà tutti i giorni il nuovo treno 10009 Milano Cadorna 5.39-Varese N. 6.40; la corsa 10015 Milano Cadorna 7.09-Varese FN 8.10, attualmente effettuata tutti i giorni, circolerà nei giorni feriali con nuovo numero 1015 e prolungherà il servizio a Varese Casbeno; la corsa 1030 Laveno M. 8.08-Milano Cadorna 9.52 viaggerà in tutti i giorni feriali ed effettuerà più fermate. Sarà infine introdotta la nuova corsa 11030 Varese N. 8.50-Milano Cadorna 9.52, che circolerà nei giorni feriali.

Queste variazioni e le ulteriori modifiche introdotte da domenica 11 rispetteranno le periodicità previste dall’orario ferroviario, consultabili nelle tabelle disponibili sul sito.

Altri articoli di Trasporti su Dietro la Notizia