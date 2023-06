Con due mixtape e tre album in studio, oggi MezzoSangue è uno dei protagonisti più convincenti della scena musicale italiana.

La sua penna ha tracciato solchi importanti, senza nessun timore di affidare al pubblico riflessioni esistenziali, che analizzano l’uomo e la società.

Su questa scia, il suo ultimo lavoro “Sete” (Columbia Records/Sony Music Italy – https://columbia.lnk.to/MezzoSangue), è un concept album con chiari riferimenti alla “società liquida” di Zygmunt Bauman, che indaga dieci diverse forme di sete come richiesta, necessità, stato interiore.

Il tour primaverile di “Sete” ha conquistato con successo i maggiori club d’Italia. Non un semplice concerto, ma un’esperienza in cui il pubblico si è potuto immergere, lasciandosi trasportare dalla musica, dalle coreografie e dai visual.

Un viaggio che non è ancora terminato.

Inizierà il 30 giugno allo Sherwood Festival di Padova questo secondo capitolo, per poi proseguire in giro per l’Italia e non solo: “Sete” arriverà anche in Europa il 14 agosto in occasione dello Sziget Festival di Budapest.

Alle date precedentemente annunciate si aggiungono il FARA ROCK 2023 a Fara Gera D’Adda (BG) il 13 luglio, la FIERA DELLA MUSICA di Azzano Decimo (PN), ACIELOAPERTO a Cesena l’11 agosto e l’EREMO CLUB di Molfetta (BA) il 9 settembre.

Sul palco con MezzoSangue: Luca Martelli/Jacopo Volpini (batteria) e Daniele Giuili (chitarre e tastiera).

Qui il calendario in aggiornamento, tutte le date sono prodotte da OTR LIVE:

30 GIUGNO – SHERWOOD FESTIVAL – Padova

6 LUGLIO – ROCK IN ROMA 2023 – Ippodromo delle Capannelle (RM)

13 LUGLIO – FARA ROCK 2023 – Fara Gera D’Adda (BG) NUOVA DATA

28 LUGLIO – FIERA DELLA MUSICA – Azzano Decimo (PN) NUOVA DATA

9 AGOSTO – FESTA DI RADIO ONDA D’URTO – Brescia

11 AGOSTO – ACIELOAPERTO – Cesena NUOVA DATA

14 AGOSTO – SZIGET FESTIVAL – Budapest

9 SETTEMBRE – EREMO CLUB – Molfetta (BA) NUOVA DATA

Biglietti in vendita sui circuiti abituali.

Info: https://www.otrlive.it/tour-dates/mezzosangue-sete-tour-2023

