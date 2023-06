Torna il Pianeta Terra Festival: Lucca, 5-8 ottobre 2023

Torna a Lucca, da giovedì 5 a domenica 8 ottobre, il Pianeta Terra Festival

Diretto da Stefano Mancuso, ideato, progettato e organizzato dagli Editori Laterza è promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Il tema generale di quest’anno sarà La rete della vita e rifletterà sulla complessa rete di interdipendenza che unisce tutti gli esseri viventi.

Saranno oltre 70 gli appuntamenti durante i quattro giorni di festival che chiameranno a raccolta scienziati, antropologi, filosofi, economisti, storici, scrittori, artisti e innovatori. I numerosi ospiti italiani e internazionali parleranno di siccità e alluvioni, biodiversità, ecosistema e tanto altro ancora, con l’obiettivo di conoscere e capire a fondo i problemi del presente per individuare una strada verso un futuro più sostenibile.

Tra i protagonisti di questa edizione, solo per citarne alcuni, interverranno: Peter Wadhams, membro della Royal Geographical Society, tra i massimi esperti a livello mondiale di ghiaccio marino e degli oceani polari; Yadvinder Malhi, docente di Scienze degli ecosistemi presso la School of Geography and the Environment dell’Università di Oxford e direttore dell’Oxford Centre for Tropical Forests; Elisabetta Erba, docente di Paleontologia e Paleoecologia, insignita nel 2022 della prestigiosa Jean Baptiste Lamarck Medal.

Parteciperanno inoltre Paola Bonfante, docente di biologia vegetale all’Università di Torino e pioniera degli studi sulle relazioni tra piante e microrganismi; Giorgio Vallortigara, docente di neuroscienze e direttore Vicario del Center for Mind/Brain Sciences dell’Università di Trento; Giorgio Vacchiano, docente di Gestione e pianificazione forestale presso l’Università Statale di Milano; Chiara Pavan, chef stellata, tra le prime a realizzare la cucina ambientale in Italia; Piero Papik Genovesi, zoologo impegnato nella conservazione delle specie animali presso l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra).

Per maggiori informazioni e dettagli consultare il sito del festival pianetaterrafestival. it

