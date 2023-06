È iniziato il conto alla rovescia che ci porterà, sabato 10 giugno, alla grande marcia che si snoderà per le vie della Capitale. Sarà un serpentone gioioso e colorato che partirà da Piazza della Repubblica e arriverà in Via dei Fori Imperiali. Un corteo che rivendicherà a pieno titolo diritti uguali per tutti al grido di “QUEERESISTENZA”, slogan del Roma Pride 2023 che attende in piazza un milione di persone.

Le oltre 20 Associazioni e realtà lgbtqi+, riunite nel Coordinamento Roma Pride, saranno presenti con i loro striscioni e molte di loro anche con i coloratissimi carri allegorici che diffonderanno musica e attorno ai quali si accoderanno migliaia di persone.

La manifestazione di quest’anno si preannuncia gremita sia dalle Associazioni che dai partiti politici, sia dai personaggi della cultura e dello spettacolo che hanno aderito al documento politico e che hanno annunciato la loro presenza in piazza.

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia