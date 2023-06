Dopo il successo della prima edizione, non poteva esserci inizio più scoppiettante per il secondo appuntamento con il Roma Film Music Festival, in programma dal 30 settembre all’8 ottobre.

Sabato 30 Settembre (due spettacoli alle 15 e alle 19) e Domenica 1 Ottobre (ore 15) presso l’Auditorium Conciliazione andrà in scena, in prima esecuzione assoluta per l’Italia, “Bugs Bunny at the Symphony”

una irresistibile carrellata tra i più iconici e amati cartoni animati “Looney Tunes” della Warner Bros. proiettati sul grande schermo, con le partiture originali ispirate ai grandi capolavori della musica classica eseguite in perfetto sincrono dagli oltre 70 elementi dell’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal Maestro George Daugherty, ideatore del format insieme a David Ka Lik Wong.

Questo “cine-concerto” unico nel suo genere è stato acclamato dal pubblico e dalla critica internazionale e ha registrato il tutto esaurito per tre decenni con le più grandi orchestre e nelle più grandi sale da concerto del mondo, dall’Hollywood Bowl alla New York Philharmonic, dalla Royal Philharmonic alla Sydney Opera House.

Il famoso coniglio e la sua inseparabile carota saliranno sul podio (anzi sullo schermo) anche per salutare insieme al pubblico i 100 anni della Warner Bros., fondata il 4 aprile 1923 da Albert, Harry, Sam e Jack Warner. Festeggiamenti globali in tutto il mondo celebreranno l’impareggiabile secolo di narrazione, musica, innovazione tecnica e altro ancora dello Studio.

Questa speciale infusione di musica classica – eseguita dal vivo da una grande orchestra – e i ritmi scatenati dei cartoon rendono “Bugs Bunny at the Symphony” un’esperienza unica e consigliata agli spettatori di tutte le età. Per i più piccoli, in particolare, è il concerto perfetto che saprà accendere passione e curiosità verso la musica sinfonica. Con un sorriso.

INFO

Biglietti in vendita dal 20 Giugno

Under 12: Sconto 20% su ogni ordine di posto

Early Bird fino al 16 Luglio: sconto 10%

Family and Friends: sconto 15% (min. 4, max 10 biglietti)

Durata: 1 ora e 40 minuti con intervallo.

www.romafmf.com

info@romafmf.com

https:// bugsbunnyatthesymphony.net/

