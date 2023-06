Principesse si nasce, ma in alcuni casi…si diventa.

Al Castello di Lunghezza domenica 25 giugno si terrà l’evento “Principesse per un giorno“, un grande raduno dove le piccole fanciulle potranno indossare il costume della loro eroina preferita

Le baby principesse avranno riceveranno un dono speciale al loro ingresso da parte del Fantastico Mondo del Fantastico, il regno incantato alle porte di Roma nel quale le fiabe prendono magicamente vita grazie alla presenza dei protagonisti più amati.

Lo storico Castello, che ha ospitato qualche tempo fa la visita di Re Carlo d’Inghilterra, ancora una volta si propone come luogo ideale per tutta la famiglia, un regno popolato di volti e personaggi che abitano il cuore dei bambini, che sono modello ed esempio di virtù, eleganza, allegria e conducono anche i grandi in un meraviglioso viaggio a spasso nel tempo per tornare idealmente all’età dell’innocenza. Tra spettacoli, incontri con gli immancabili supereroi, live show, incontri speciali, la giornata speciale prevede anche un angolo per photocall memorabili degni di un “lieto fine” da favola.

Info www.fantasticomondo.it

