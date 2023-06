Norah Jones, cantante, cantautrice e pianista vincitrice di 9 GRAMMY,

è tornata in studio di registrazione per lavorare al suo nono album da solista e ha condiviso la nuova canzone “CanYouBelieve” in vista del suo tour europeo estivo.

Al tempo stesso malinconica ed edificante, “Can You Believe” è stata scritta da Norah e Leon Michels, che ha prodotto la canzone e contribuisce con il basso e la batteria oltre che con la voce, il pianoforte e l’organo di Norah.

Norah torna sui palchi europei quest’estate per il suo primo tour nel continente dal 2018.

Il tour di luglio porterà Norah in Francia, Belgio, Svizzera, Italia, Croazia, Ungheria, Austria, Spagna e Portogallo, e tornerà a novembre per concerti nel Regno Unito e in Irlanda.

Per maggiori dettagli, visitare il sito www.norahjones.com

NORAH JONES – 2023 TOUR DATES:

July 5 – La Seine Musical – Paris, France (with Suzanne Vega)

July 6 – La Seine Musical – Paris, France (with Mavis Staples)

July 8 – Gent Jazz Festival – Gent, Belgium

July 10 – Montreux Jazz Festival – Montreux, Switzerland (with Mavis Staples)

July 11 – Jazz a Vienne – Vienne, France

July 12 – Monte-Carlo Summer Festival – Monaco, Monaco

July 14 – Lucca Festival – Lucca, Italy

July 15 – Ljetna Pozornica – Opatija, Croatia

July 16 – Veszprem Festival – Veszprem, Hungary

July 18 – Klassik am Dom – Linz, Austria

July 21 – Cap Roig Festival – Calella de Palafrugell, Spain

July 22 – Jazzaldia – San Sebastian, Spain

July 24 – Jazz in Marciac – Marciac, France

July 27 – Starlite Festival – Marbella, Spain

July 29 – Cool Jazz Festival – Lisbon, Portugal (with João Só)

Nov. 4 – Sage – Gateshead, UK

Nov. 6 – Symphony Hall – Birmingham, UK

Nov. 7 – The Bridgewater Hall – Birmingham, UK

Nov. 8 – Royal Concert Hall – Glasgow, UK

Nov. 10 – Forum – Bath, UK

Nov. 11 – Palladium – London, UK

Nov. 13 – Waterfront Hall – Belfast, Ireland

Nov. 14 – 3Olympia – Dublin, Ireland

Nov. 16 – EFG London Jazz Festival @ Royal Festival Hall – London, UK (with Emily Elbert)

