Si informa che è stata posticipata al 23 luglio la serata del MONFERRATO ON STAGE in Piazza Vittorio Veneto a CAVAGNOLO (Torino), inizialmente prevista il 22 luglio, con ospite Morgan.

Morgan si esibirà in “Morgan piano recital”, uno speciale live piano e voce nel corso del quale l’artista compie un excursus sulla canzone d’autore italiana e internazionale, raccontando e spiegando come nascono e si compongono le canzoni, in una vera e propria lectio di alto profilo culturale.

Durante la serata, il pubblico del Monferrato On Stage potrà assaggiare il menù curato dall’Associazione Commercianti di Cavagnolo, ideato in continuità con il progetto dello chef Ferrero in collaborazione con Ecomuseo BMA, e degustare i vini del Consorzio Barbera e Vini del Monferrato.

Si terrà il 22 luglio a CANTARANA (AT) la serata “House Night” con ospite il dj FEDERICO GRAZZINI.

