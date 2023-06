Dal 2015 Ludovico Einaudi ama chiudere il suo anno musicale al Teatro Dal Verme di Milano con una serie di concerti che ogni volta fanno registrare il tutto esaurito

I concerti annunciati in Sala Grande diventano 13:

30 novembre

1-2-3 dicembre

5- 6 dicembre

8-9-10 dicembre

14-15-16-17 dicembre

Ludovico Einaudi sarà in concerto all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Cavea per quattro concerti dal 20 al 23 giugno. I concerti del 22 e 23 giugno sono SOLD OUT, mentre invece sono rimasti ancora pochi biglietti disponibili per le date del 20 e 21 giugno.

Subito dopo i concerti di Roma il tour di Ludovico Einaudi continua :

25 giugno – Lugano – Sala Teatro – SOLD OUT

27-28 giugno – Genève – Theatre du Leman – SOLD OUT

30 giugno – St Goarshausen (DE) – SOLD OUT

1 luglio – Hamburg – Derby-Park Klein Flottbek

7 luglio – Baarn (NL) – Royal Park Live – SOLD OUT

9-10 luglio – Gent (BE) – Bijlokesite – SOLD OUT

11 luglio – Strasbourg (FR) – Palais Des Congres

13 luglio – Antibes (FR) – Juan Les Pins

14 luglio – Nimes (FR) – Festival De Nimes

15 luglio – Sant Feliu de Guixols, Guixols Arena (ES) – SOLD OUT

16 luglio – Sallent de Gallego- Pirineos Sur Festival, Huesca (ES) – SOLD OUT

18 luglio – Marbella (ES) – Starlite Festival – SOLD OUT

19 luglio – Chiclana de la Frontera (ES) – Concert Music Festival

21 luglio – Lisboa (PT) – Coliseu de Lisboa – SOLD OUT

22-23 luglio – Porto (PT) – Super Bock Arena

24 luglio – A Coruna (ES) – Coliseum

26 luglio – Avilés (ES) – Centro Niemeyer

28 luglio – La Granja de San Ildefonso – Real Fàbrica de Cristales

30 luglio – Uclés (ES) – Monastero de Uclés

I biglietti per i concerti di Milano Teatro Dal Verme saranno disponibili su ticketone.it

I concerti si terranno alle ore 20:00.

Per informazioni:

ludovicoeinaudi.com

ponderosa.it

