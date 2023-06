È uscito venerdì 16 ed entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 23 giugno “Algorithms”,

il nuovo singolo dei KASABIAN, che tornano a distanza di quasi un anno dopo il successo del loro ultimo album di inediti “The Alchemist’s Euphoria” (Columbia Records / Sony Music).

“ALGORITHMS”, con il suo suono fresco e innovativo, si inserisce nella produzione dei Kasabian caratterizzata da grandi brani dal sound più epico, e affronta le insidie ​​della recente comparsa dell’intelligenza artificiale nella società odierna.

“They’ll never feel love like us” denuncia Serge mentre ipotizza un futuro privo di empatia. Il brano è co-prodotto con Mark Ralph (Years & Years, Hot Chip e Bad Boy Chiller Crew).

Serge spiega: «“Algorithms” è una canzone che esplora l’idea che i robot non possono provare emozioni ed essere emotivamente presenti, come invece possono fare gli esseri umani, ed è questa la bellezza che ci separa… per ora».

L’intelligenza artificiale potrà prendere il sopravvento, ma come “Algorithms” esprime benissimo, non potrà mai battere il cuore umano.

I Kasabian hanno realizzato una perfetta collaborazione con i digital designer Uncanny per il lyric video, visibile al seguente link: https://youtu.be/LzSe-Yr7USY

Uncanny è lo studio di Elliott Elder e George Muncey, con la presenza ad hoc per questo progetto di Ewan Leslie.

I Kasabian sono Serge Pizzorno, il bassista Chris Edwards, il batterista Ian Matthews e il chitarrista Tim Carter.

www.kasabian.co.uk

