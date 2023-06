Il pluripremiato Jon Batiste invita il mondo a sperimentare l’unione fra un pop di grande impatto e una ricca tavolozza di suoni senza frontiere

nel suo attesissimo album, World Music Radio, in uscita il 18 agosto (in digitale, per il fisico bisognerà attendere una settimana) per Verve Records / Interscope Records.

Jon Batiste si pone la domanda delle domande: tutta la musica, in sostanza, non è world music? Traendo ispirazione dalla missione di Batiste di creare comunità grazie al potere aggregante della musica, questo album diventa una sorta di passaporto sonoro per le orecchie degli ascoltatori, invitati in un viaggio, un percorso musicale ricco di sorprese pensato per tutti.

L’annuncio di World Music Radio fa seguito al successo di pubblico e di critica ottenuto dall’album – ormai da considerare un classico contemporaneo – WE ARE, trionfatore alla 64° edizione dei Grammy Award, dove Batiste sbancò aggiudicandosi ben cinque premi, incluso il prestigiosissimo Best Album of the Year.

Il fatto che nella sua carriera Batiste abbia ricevuto quattordici nomination in sette differenti categorie bene illustra la sua capacità di abbattere le barriere tra i generi.

Di World Music Radio, Jon dice: “Creare questo album ha dato un senso di libertà alla mia vita e un rinnovato desiderio di esplorare la mia personalità, il mio fare musica e il mondo che mi circonda in un modo per me completamente inedito.“

In World Music Radio Jon Batiste raggiunge nuove vette artistiche collaborando con una variegata compagnia di ospiti da tutto il mondo.

Tra questi figurano il produttore (nominato ai GRAMMY Award®) Jon Bellion e artisti famosi come Lil Wayne, Lana Del Rey, Kenny G, Fireboy DML, J.I.D, Camilo, il gruppo NewJeans e altri ancora.

Tutti insieme riescono a trascendere i confini dei generi tradizionali, abbattendo barriere e trasformando senza sforzo un qualunque martedì mattina in un sabato sera.

World Music Radio: la tracklist:

Hello, Billy Bob

Raindance (ft. Native Soul)

Be Who You Are (ft. J.I.D, NewJeans, Camilo)

Worship

My Heart (ft. Rita Payés)

Drink Water (ft. Jon Bellion, Fireboy DML)

Calling Your Name

Clair De Lune (ft. Kenny G)

Butterfly

17th Ward Prelude

Uneasy (ft. Lil Wayne)

CALL NOW (504-305-8269) (ft. Michael Batiste)

Chassol

BOOM FOR REAL

MOVEMENT 18’ (Heroes)

Master Power

Running Away (ft. Leigh-Anne)

Goodbye, Billy Bob

White Space

Wherever You Are

(Bonus track) Life Lesson (ft. Lana Del Rey)

