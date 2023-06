Taxi – Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, a 24 Mattino su Radio 24: un aumento delle licenze taxi sarà necessario

“Noi speriamo che gli operatori colgano questa opportunità della doppia guida, tanto più lo faranno, tanto meno sarà necessario un incremento delle licenze ma comunque sarà necessario in ogni caso. Rispetto al Giubileo questo appare evidente. Dobbiamo quantificare quanto il doppio operatore determinerà l’aumento dell’offerta, in combinazione con la rimodulazione tariffaria“. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a 24 Mattino su Radio 24, in merito alla questione della carenza dei taxi.

“Non sto parlando dell’aumento delle tariffe – ha aggiunto a Radio 24 – ma di un minimo troppo basso“. Gualtieri è tornato a spiegare i motivi del problema: “L’aumento dei turisti ha concentrato la gran parte dei tassisti su Fiumicino rispetto al resto della città dove di conseguenza ci sono troppo pochi taxi soprattutto per le corse brevi: i tassisti vanno dove possono fare la corsa lunga, a Fiumicino l’attesa infatti è zero. C’è quindi un problema di tariffe, di minimo troppo basso, e di disponibilità complessiva.

Intanto la doppia guida

La normativa è antidiluviana: io non posso dire a un tassista di coprire tutte le parti della città nonostante sia un servizio pubblico, non posso sapere se sta lavorando e dove sta. Per le nuove licenze – ha detto ancora – ci metto più di un anno perché è una procedura complessa. Noi pur sapendo che c’è un tema di numero complessivo dobbiamo però dare una risposta immediata. Quindi intanto la doppia guida e chiediamo di aderire, e poi chiediamo di coprire tutta la città come oggi non succede.

Il tema delle licenze non risolve il problema nei prossimi mesi. Che l’adesione alle doppie guide sia bassa non si può dire, perché è appena partita. Tutto questo è quello che si può fare oggi con un sistema legislativo fuori dal tempo – ha detto ancora -. È impossibile che nell’epoca degli smartphone e dell’esigenza di integrare il servizio pubblico, abbiamo una legge dell’inizio degli anni ’90, inadeguata, con mesi per aumentare le licenze.

Noi faremo quello che possiamo per risolvere la situazione immediata e metterci nelle condizioni nel Giubileo di avere un numero di taxi congruo. Lo potremmo fare meglio e di più – ha concluso – se questa legge fosse modificata, ma chiunque ci ha provato poi s’è dovuto fermare“.

Rifiuti Roma: per anni nessuno ha rinnovato la flotta Ama

“Guardando i dati dei mezzi c’è un gap enorme rispetto all’esigenza. Ama ha una flotta vecchissima perché per anni nessuno l’ha rinnovata. Il nuovo management ha varato un piano che prevede l’acquisto di 600 mezzi. L’acquisto richiede tempo e poi abbiamo avuto un ulteriore inciampo perché il Tar ha annullato una gara della precedente amministrazione, del 2019“. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a 24 Mattino su Radio 24 parlando del problema dei rifiuti.

“Le gare del nuovo management sono in corso di espletamento – ha aggiunto -. La scoperta di diverse irregolarità nella manutenzione ha portato anche all’azzeramento del vertice dirigenziale e questo ha ulteriormente complicato le cose, perché adesso le procedure sono scrupolose rispetto alle regole ma anche più lente. L’effetto combinato di questi fatti sta portando ad avere pochi mezzi che circolano. Finché ci sono pochi mezzi gli operatori, che pure sono aumentati, fanno fatica a raccogliere. Ho chiesto all’azienda di affittare nuovi mezzi. Ne sono già arrivati 7 su 42 – ha concluso Gualtieri – si sta cercando anche fuori mentre si sta lavorando h24 per accelerare le manutenzioni interne”.

