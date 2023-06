Al via oggi, i tanto attesi I-Days Milano Coca-Cola che questa estate renderanno Milano e l’Italia il cuore pulsante della grande musica live

ospitando dal 22 giugno al 15 luglio all’Ippodromo Snai San Siro e all’Ippodromo Snai La Maura alcune delle più grandi star internazionali di ieri e di oggi e richiamando nel capoluogo milanese migliaia di persone da tutta Italia e non solo.

Ad oggi, infatti, sono stati già venduti oltre 300 mila biglietti.

BIGLIETTI IN VENDITA SU TICKETMASTER, TICKETONE, VIVATICKET E DICE

www.idays.it/tickets

Dopo essere stati protagonisti dei più grandi eventi internazionali degli ultimi mesi, artisti come FLORENCE + THE MACHINE, ROSALÌA, PAOLO NUTINI, TRAVIS SCOTT, LIAM GALLAGHER, THE BLACK KEYS, RED HOT CHILI PEPPERS e ARCTIC MONKEYS (e non solo…) sbarcheranno finalmente sul palco milanese per una serie di concerti che hanno fatto impazzire i fan sin dallo svelamento degli headliner, fiduciosi della sempre grande e attuale proposta artistica degli I-Days Milano Coca-Cola.

22/06 FLORENCE + THE MACHINE Foals | Sudan Archives Ippodromo Snai San Siro

23/06 ROSALÌA Tinashe | Yendry | Clara Ippodromo Snai San Siro

24/06 PAOLO NUTINI Interpol | Fast Animals and Slow Kids Ippodromo Snai San Siro

30/06 TRAVIS SCOTT Capo Plaza | AVA Ippodromo Snai La Maura

01/07 LIAM GALLAGHER | THE BLACK KEYS Nothing but Thieves Ippodromo Snai La Maura

02/07 RED HOT CHILI PEPPERS Skunk Anansie|Primal Scream|Studio Murena

Ippodromo Snai La Maura

15/07 ARCTIC MONKEYS The Hives | Willie J Healey | Omini Ippodromo Snai La Maura

