La comicità di Maurizio Battista il 22 luglio al Circo Massimo: la prima volta di un comico nell’arena dell’antichità

Dal bancone del bar al palco del Circo Massimo. Dai caffè lunghi e ristretti alle risate grasse e copiose.

Si potrebbe sintetizzare in questo modo lo straordinario spettacolo – con data unica – che vedrà protagonista Maurizio Battista il prossimo 22 luglio, in uno dei siti più affascinanti e significativi della storia, che oggi ospita i Grandi Eventi di Roma Capitale.

In “Una serata indimenticabile”, che vede la produzione di Fabio Censi e l’organizzazione di LML Group e Skyline, lo showman ripercorrerà la propria vita, impreziosita da curiosità e aneddoti, ma soprattutto raccontata e filtrata attraverso la sua vivace e dissacrante ironia, attraverso cui ogni stralcio esistenziale si trasforma in un coinvolgente susseguirsi di ricercate suggestioni comiche. Non mancheranno – come di consueto – momenti di riflessione e di forte impatto emotivo.

La colonna sonora sarà affidata alla geniale creatività dell’Orchestraccia, che tradurrà in musica le emozioni della serata.

CIRCO MASSIMO

Via del Circo Massimo, 00186 Roma

ORARIO

Inizio show ore 21.30

BIGLIETTI circuito TicketOne

