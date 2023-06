Da venerdì 9 giugno sarà disponibile in digitale la colonna sonora originale, a firma di Michele Braga e Gabriele Mainetti, di “Denti da squalo” (edita da Edizioni Curci),

il lungometraggio d’esordio di Davide Gentile, che arriva nelle sale italiane da giovedì 8 giugno con Lucky Red.

Per la composizione delle musiche di questo film, Michele Braga e Gabriele Mainetti sono partiti dalla scrittura di semplici melodie per pochi strumenti, come il corno francese, la chitarra dobro o il pianoforte a muro, per simboleggiare l’innocenza del giovane protagonista.

In una fase successiva i temi che compongono la colonna sonora originale di “Denti da squalo” sono stati inseriti in un contesto di sonorità elettroniche indefinite e più complesse, come la realtà nella quale il giovane Walter, protagonista del film, si muove alla ricerca di una sua identità.

«Trovare il giusto tono in un film così delicato era complicato – dichiara il regista Davide Gentile – Dopo vari confronti e prove, con Michele Braga e Gabriele Mainetti abbiamo individuato le sonorità e gli strumenti migliori, corno e pianoforte su tutti, realizzando una colonna sonora poetica, incisiva e memorabile».

Le musiche originali, registrate presso il Forum Studio di Roma e mixate da Piernicola Di Muro presso il Wider Studio Music di Roma, vedono gli stessi Braga e Mainetti al pianoforte e ai sintetizzatori, Luigi Ginesti al corno francese e Fabrizio Guarino alle chitarre.

Hanno inoltre collaborato al progetto l’ingegnere del suono Fabio Patrignani e l’ingegnere assistente Davide Dell’Amore.

La colonna sonora è disponibile in pre-save al seguente link: https://orcd.co/dentidasqualo-ost.

Ambientato in estate, “Denti da squalo” racconta la storia di Walter (interpretato da Tiziano Menichelli), un ragazzo di 13 anni, cresciuto troppo in fretta a seguito della morte improvvisa del padre.

Nel suo vagare apparentemente senza meta per il litorale romano, un luogo affascinante e misterioso cattura la sua attenzione: una villa abbandonata con una gigantesca e torbida piscina, in cui vive lo squalo, il simbolo per eccellenza di forza e paura incontrollabili.

