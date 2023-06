Da settembre 2022 a giugno 2023 CEM Ambiente ha portato le buone pratiche ambientali in 224 classi,

per un totale di circa 5200 alunni che vanno a scuola in 40 dei nostri Comuni soci. Sono questi i numeri del progetto di Educazione ambientale che ormai da 8 anni raggiunge i più piccoli (e non solo) per trasferire le buone regole del rispetto dell’ambiente e della sotenibilità.

Ora che le scuole hanno chiuso i battenti e iniziato la pausa estiva, CEM Ambiente sta già lavorando alle proposte del nuovo progetto CEM A SCUOLA 2023/24.

Una ricca offerta per i ragazzi e le ragazze dei nostri Comuni, riservata principalmente alle classi 4° e 5° delle scuole primaria, alle scuole secondarie di I grado e con alcuni progetti anche per le prime tre classi degli istituti superiori.

Nel programma, disponibile sul sito di CEM, è possibie trovare i consolidati progetti che da anni raccolgono consensi come «I rifiuti da problema a risorsa» o «Alla scoperta della plastica».

Ma, in occasione dei 50anni di CEM, c’è anche una grossa novità che rappresenta una bella occasione di crescita ambientale per tutto il territorio servito.

Tra le attività di quest’anno, infatti, CEM propone una mostra interattiva che sarà ospitata al MUSEO MUST di Vimercate dal 30 settembre al 22 ottobre 2023, con visite guidate per le scuole dal lunedì al venerdì.

Si chiama RIZOSFERA ed è una mostra multimediale e interattiva sulla biodiversità del suolo. È un’esperienza sensoriale e immersiva per permetterà a tutti di vivere in prima persona i delicati equilibri che sono alla base della fertilità del suolo. E del cibo che produciamo e mangiamo.

La mostra RIZOSFERA, ideata da FRAME-DIVAGAZIONI SCIENTIFICHE, è promossa da CEM Ambiente in collaborazione con Il Comune di Vimercate e Il Museo MUST.

I partner scientifici sono il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università degli Studi di Torino e l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP) del C.N.R..

Le scuole possono visitarla gratuitamente, da lunedì a venerdì, iscrivendosi all’apposito modulo. L’iniziativa è aperta anche al pubblico, sempre con visita gratuita.

“Il nostro progetto di educazione ambientale rappresenta una parte fondamentale della mission – spiega Alberto Fulgione, Presidente di CEM Ambiente – che non è solo economica ma anche culturale. Abbiamo il dovere di diffondere Sostenibilità e cura per l’Ambiente, soprattutto guardando ai più giovani per affiancarli in una crescita sana e rispettosa del mondo in cui viviamo”.

PER LE SCUOLE. ECCO COME ADERIRE ALLE ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Per aderire alla mostra e a tutte le iniziative previste nel programma di educazione ambientale le scuole devono compilare il modulo online sul sito di CEM, entro il 30 novembre 2023 (link: https://www.cemambiente.it/adesione-scuole/ )

Per tutte le informazioni: www.cemambiente.it

Altri articoli di Ambiente su Dietro La Notizia