Torna uno degli appuntamenti più graditi e attesi da cittadini e utenti della biblioteca: la cena in piazza di tutti i colori.

Si terrà sabato 17 giugno alle ore 20, nella piazza del Cantun Sciatin, ed è organizzata dall’Assessorato Cultura e Pace del Comune di Bollate.

Nato nel 2016 per la prima volta e giunto quest’anno alla sesta edizione (nel 2020 e 2021 non si è svolto a causa delle restrizioni imposte dal Covid), l’evento dà il via alle iniziative culturali per la stagione estiva.

“Per una sera – dice l’Assessore alla Cultura e Pace Lucia Albrizio – vivremo la nostra piazza centrale come l’aia di una delle corti della vecchia Bollate: un luogo di conoscenza, convivialità e condivisione, uno spazio comune dedicato allo stare insieme condividendo pietanze e chiacchiere”.

Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa si trasformerà così in una grande tavolata all’aperto a cui tutti possono prendere parte, apparecchiando il proprio tavolo con estro e fantasia e preparando menù creativi e golosità da gustare insieme ai propri commensali.

A fine serata i tavoli più creativi e i gruppi più numerosi verranno premiati con omaggi offerti da alcuni commercianti.

L’invito, dunque, per i cittadini è di partecipare numerosi all’iniziativa prenotando il proprio tavolo in biblioteca al numero di telefono: 02 35005508; oppure scrivendo una email all’indirizzo: biblioteca.bollate@csbno.net.

L’Iniziativa è gratuita

Altri articoli di Bollate su Dietro La Notizia