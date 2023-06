Agnese Valle rilegge il brano di Renato Zero Baratto

Ogni atto amoroso prevede in fondo un inconfessabile vantaggio: affettivo, morale, psicologico, fisico. E se le regole del gioco fossero esplicite e a dettarle fosse la donna?

Per ogni fegato un femore, per ogni pelo un occhio che possa guardarlo, per uno scambio creativo e paritario. Si tratterebbe di semplice baratto quindi, senza rischi di ricatto.

Agnese Valle, cantautrice e clarinettista romana, prende in prestito il “Baratto” di Renato Zero (EroZero 1979) e lo trasforma, proprio nel mese del Pride, in una gioiosa affermazione della libertà sessuale senza barriere di genere.

Il brano, uscito per la Maremmano Records/Ird, è il primo capitolo del prossimo lavoro in studio della cantautrice che si intitolerà “I Miei Uomini” e che vedrà la luce il prossimo autunno.

Si tratta del primo album da interprete della Valle, che ha deciso di rileggere una serie di canzoni nate al maschile che hanno segnato il suo percorso artistico e personale, donando loro un nuovo punto di vista, quello femminile.

“Cavalcando l’attuale questione della linguistica contemporanea che vede cambiare il significato delle cose se declinate al maschile o al femminile – spiega la cantautrice – nel titolo faccio mia una locuzione solitamente pronunciata dagli uomini in termini di possesso e la utilizzo invece per tracciare un’appartenenza emotiva.

Così come nel disco alcune parole (ma non tutte) cambiano desinenza, lo sguardo e la vocalità femminile generano nuove narrazioni”.

Con la produzione di Fabrizio Fratepietro, l’artista romana ha voluto rivestire con sonorità contemporanee le ambientazioni di brani di grandi autori della musica italiana, da Zero ad Appino, da Brunori a Guccini solo per citarne alcuni, attraversando generi e decenni. Sonorità contemporanee ed eterogenee, spesso elettroniche, caratterizzano questo nuovo progetto che conterrà anche un inedito.

Il tour estivo

Intanto arrivano le prime date che andranno a formare il tour estivo di Agnese Valle:

17 Giugno – 23°Estate Romana XIV municipio – Roma

13 Luglio – Quid Club – Roma

21 Luglio – Iapri Festival – Naso (Messina)

29 Luglio – Roccalling Festival – Roccagorga (Latina)

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia