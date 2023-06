Ana Mena sta per tornare! Dopo essersi fatta conoscere e amare dal pubblico italiano collaborando con artisti come Rocco Hunt, Fred De Palma e Federico Rossi,

la giovane popstar spagnola torna in Italia con il nuovo singolo “ACQUAMARINA” feat. GUÈ (Epic / Sony Music), fuori mercoledì 14 giugno, che ha tutte le carte in regola per diventare una delle hit di questa estate italiana.

In pre-save e pre-add qui: https://Epic.lnk.to/Acquamarina

Ana Mena si sta affermando come una delle artiste più amate nella nuova scena pop e urban con un’importante allure internazionale grazie ai successi che sta ottenendo in America Latina, Francia e Italia, oltre che in Spagna.

Ed è proprio nel suo paese d’origine che si è affermata non solo come cantante ma anche come attrice, prima recitando in programmi di successo sul piccolo schermo e poi conquistando anche il cinema dove ha debuttato con una parte nel film “La pelle che abito” di Pedro Almodóvar insieme ad Antonio Banderas.

Recentemente Ana Mena è stata protagonista della serie Netflix “Benvenuti a Eden”, già alla seconda stagione.

