Finali di tchoukball al Palasport Rovello domenica 11 giugno

Domenica 11 giugno 2023 il Palasport Rovello ospiterà le finali del campionato di serie A che saranno abbinate alle finali del campionato nazionale della categoria Under 15

In entrambe le categorie le squadre rovellesi hanno ottenuto il primo posto al termine della regular season, in serie A si è mancata per un solo punto la qualificazione anche della seconda squadra Rovello Seran.

In virtù di queste classifiche ai Rovello Sgavisc (serie A) toccherà affrontare in semifinale i Ferrara Bubanuts mentre ai Rovello Thunder (categoria M15) toccheranno i Ferrara Tonnuts.

Le altre semifianli saranno quindi fra Ferrar Bels e Saronno Castor (serie A) e fra Caronno Pirates e Lendinara Wolves (M15).

Programma

Si inizierà alle 9.30 con le semifinali M15 con i Rovello Thunder subito in campo, alle 11.00 scenderanno in campo gli Sgavisc per la prima delle due semifinali della serie A, mentre nel pomeriggio si disputeranno tutte le finali ed in particolar modo sono in programma la finalissima M15 alle 16.00 e quella della serie A alle 17.00.

Spazio anche, tra le semifinali e le finali, per una partita di play-out fra la penultima classificata in serie A e la seconda classificata in serie B.

Difficile fare pronostici sui risultati finali, anche se i più si aspettano che in entrambe le categorie le due finali saranno fra le prime due classificate nella regular season, se così fosse ci aspettiamo un pubblico di casa particolarmente caldo a supportare i colori di Rovello.

Quello che è certo è che sarà una giornata di sport vero, ricco di suspence e agonismo, ma anche di amicizia e correttezza sul campo che sono la vera cifra delle competizioni di tchoukball a tutti i livelli.

La premiazione con le autorità rovellesi e del mondo del tchoukball non spegnerà i riflettori sul Rovello Tchoukball; infatti Sabato 17 Giugno si terrà l’annuale torneo sotto le stelle presso l’oratorio San Giuseppe in cui tutti i protagonisti della settimana precedente e non solo si ritroveranno per giocare tutti insieme in pieno relax per un’ultima prima della pausa estiva.

