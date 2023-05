Manca poco all’unica data italiana dei Tokio Hotel, che torna finalmente dal vivo in occasione dell’attesissimo Beyond The World Tour 2023. L’appuntamento è fissato per mercoledì 10 maggio al Fabrique di Milano. I biglietti sono acquistabili su Ticketone.it

Da oltre 15 anni, i Tokio Hotel affascinano i fan con le loro canzoni, video e concerti internazionali. Bill, Tom, Georg e Gustav hanno creato un mondo tutto loro grazie alla loro arte, che va ben oltre i confini della loro musica.

La band torna finalmente dal vivo

Nel 2019 e 2020, il tour mondiale “Melancholic Paradise” è stato interrotto a causa della pandemia da Covid-19. 43 concerti in Germania, Spagna, Russia, Stati Uniti, Sud e America Latina sono stati cancellati. A maggio 2023 la band torna finalmente dal vivo con il suo “Beyond The World” tour. Il titolo non poteva essere più azzeccato, perché in questa occasione i Tokio Hotel daranno la possibilità ai propri fan di dare uno sguardo esclusivo all’interno del loro mondo.

Oltre 10 milioni di dischi venduti in 68 Paesi e più di 70 premi di platino e 120 d’oro, oltre a 110 premi nazionali e internazionali – tra cui il Moonman MTV VMA statunitense, cinque European Music Awards, quattro MTV Latin Music Awards e l’MTV Japan Music Award. Non c’è dubbio: la musica dei Tokio Hotel ha conquistato non solo la Germania, ma il mondo intero.

I concerti dal vivo dei Tokio Hotel continuano a stabilire nuovi standard, con numerosi tour mondiali che dimostrano che le loro produzioni sono ai massimi livelli internazionali: a partire dalle imponenti scenografie, passando per i costumi sfarzosi, mantenendo allo stesso tempo un suono perfetto, la band sottolinea in modo inequivocabile la sua posizione nel settore.

Non vediamo l’ora di vedervi al ‘Beyond The World Tour’

“La lunga attesa è finita e non vediamo l’ora di tornare finalmente sul palco. Ci è sembrata un’eternità. Abbiamo lavorato allo spettacolo per mesi, oltre ai brani degli ultimi 15 anni, vogliamo eseguire anche molti nuovi brani tratti dal nostro nuovo album “2001”. Siamo incredibilmente grati per la vostra fedeltà e non vediamo l’ora di vedervi al ‘Beyond The World Tour’ per festeggiare di nuovo con voi”, ha raccontato la band.

TOKIO HOTEL

Beyond The World Tour 2023

10 maggio 2023 – Milano – Fabrique

Biglietti: € 35,00 + ddp

Disponibili su Ticketone

