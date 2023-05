L’ultima occasione per festeggiare 20 anni di grandi successi

e 10 anni di Gioia

Sarà l’incantevole cornice dell’Arena di Verona ad accogliere l’ultima data, il gran finale, del tour con l’Orchestra dei Modà il prossimo 28 settembre. Un concerto di pop-rock sinfonico, che spazia dalle sonorità dell’orchestra a quelle di una poderosa band rock.

Questo speciale tour con l’Orchestra, esperienza che la band ha provato per la prima volta proprio all’Arena di Verona nel 2012 e che ha voluto portare live in giro per l’Italia in occasione di questo importante anno di festeggiamenti, è partito dopo la partecipazione della band all’ultima edizione del Festival di Sanremo dove la band i di Kekko Silvestre ha presentato al pubblico il singolo inedito “Lasciami”, una canzone molto importante per Silvestre e che ha dato grosse soddisfazioni alla band.

I biglietti per questo speciale appuntamento saranno in vendita su Ticketone a partire da domani, martedì 9 maggio, alle ore 12:00. Gli iscritti al fan club avranno la possibilità di acquistare i biglietti a partire dalle ore 12:00 di oggi.

La band milanese festeggia quest’anno i vent’anni di storia (2003 – 2023) e i molti traguardi raggiunti da Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria).

La band, infatti, ha ottenuto in carriera 1 disco di diamante, 9 dischi di Platino, 2 dischi d’oro, 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro e a tutto questo si aggiunge poi un lungo elenco di palazzetti e stadi Sold out in tutta Italia.

Ma non è tutto. Il 2023 segna anche il decimo anniversario della pubblicazione di “Gioia”, album certificato 5 volte platino che ha segnato un importante punto di svolta nella storia del gruppo.

Il tour, partito il 18 marzo da Jesolo, proseguirà fino al 30 maggio nei principali teatri italiani per poi proseguire nelle principali rassegne estive.

www.facebook.com/rockmoda/

www.instagram.com/ modaufficiale/?hl=it

www.youtube.com/channel/ UC57sVVuJpZuFCpxu4aec1KA

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia