Marco Mengoni rappresenterà l’Italia alla finale dell’Eurovision Song Contest 2023 prevista il 13 maggio alla Liverpool Arena (UK) con DUE VITE (certificato oggi triplo platino), il brano con cui ha trionfato alla 73esima edizione del Festival di Sanremo.

Due vite (Epic Records Italy / Sony Music Italy) ha raggiunto oggi in Italia il triplo disco di platino e il videoclip ufficiale ha registrato oltre 55 milioni di visualizzazioni.

Ha debuttato al primo posto di tutte le classifiche streaming e download italiane, al 49# nella classifica global di Spotify e ha totalizzato oltre 110 milioni di stream audio/video.

Nella settimana di lancio, il brano è anche entrato in 54 classifiche di iTunes: al primo posto in Italia, Svizzera, Slovenia e Lussemburgo e in top10 in Belgio, Francia, Germania, Romania, Spagna e Slovacchia.

Un anno incredibile per Marco Mengoni che direttamente da Liverpool ha annunciato il suo primo tour, prodotto da Live Nation, nei principali palazzetti simbolo della scena musicale europea e palcoscenico delle più importanti star internazionali.