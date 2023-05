Il nuovo disco raddoppia sull’onestà, l’emozione e il lavoro vocale, mai così intenso e potente, grazie anche alle collaborazioni con i produttori e hitmaker Max Martin, Malay (Lorde, Frank Ocean) e il fedele collaboratore Phil Plested (James Bay, Bastille).

Il nuovo album segue il disco di debutto da 10 milioni di copie vendute del 2019, Divinely Uninspired To A Hellish Extent, che ha reso Lewis una superstar mondiale. Il singolo “Someone You Loved”, 5 volte Platino in Italia, è stata la canzone del 2019, n.1 per 7 settimane e il singolo più venduto in UK quell’anno.

Lewis conta ad oggi 5 singoli andati alla #1 della classifica inglese: Someone You Loved (2019), Before You Go (2020), Forget Me (2022), Pointless (2023) e ‘Wish You The Best’ (2023), eguagliando i record di Beyoncé, Black Eyed Peas, David Bowie, Katy Perry, Bruno Mars, The Police.

Il suo nuovo tour, che lo vedrà protagonista anche in Italia con un’unica data, prodotta e organizzata da Vivo Concerti, il 31 maggio 2023 al Mediolanum Forum di Milano, ha registrato il tutto-esaurito in Gran Bretagna e lo porterà ad esibirsi anche ai festival di Reading & Leeds e al Glastonbury in qualità di headliner



Broken By Desire To Be Heavenly Sent Tracklisting:

Forget Me

Wish You The Best

Pointless

Heavenly Kind Of State Of Mind

Haven’t You Ever Been In Love Before?

Love The Hell Out Of You

Burning

Any Kind Of Life

The Pretender

Leave Me Slowly

How This Ends

How I’m Feeling Now

