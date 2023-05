Il precedente comunicato del 12 maggio viene integrato dal presente, limitatamente a tratte e attività di seguito richiamate.

A7 MILANO-SERRAVALLE

Per consentire lo svolgimento della 11^ Tappa del Giro d’Italia, si rende necessaria la seguente chiusura:

Dalle ore 14:00 alle ore 16:30 di Mercoledì 17 Maggio 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Serravalle Scrivia (Km 84+496) da carreggiata sud (direzione Genova).

Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello precedente di Tortona (km 63+647) o in alternativa al successivo casello di Vignole Borbera in competenza ASPI.

Nell’ambito della medesima manifestazione sarà interdetta dagli organizzatori dell’evento la circolazione sulla viabilità esterna il casello di Serravalle Scrivia, determinando di fatto la chiusura degli ingressi per l’Autostrada A7.

A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori di manutenzione della pavimentazione, verrà effettuata la seguente chiusura:

Dalle ore 23:00 di Venerdì 19 Maggio alle ore 03:00 di Sabato 20 Maggio 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.9 Vecchia Valassina (Km 11+531) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna).

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo S.P. ex S.S.35 direzione Meda (Km 12+940) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

www.serravalle.it

Altri articoli di Trasporti su Dietro la Notizia