Gruppo CAP, la green utility che gestisce il servizio idrico della Città metropolitana di Milano, ha vinto il Premio CompraverdeBuygreen 2023 per la sezione “Vendor Rating e Acquisti Sostenibili”.

Si tratta di un riconoscimento per le scelte che CAP ha fatto tanto sul fronte degli acquisti di beni e servizi, in particolare per quanto riguarda l’energia green proveniente da fonti rinnovabili, quanto per l’impegno nella selezione e ingaggio di partner industriali che adottino il criterio della sostenibilità nei modelli di governance e dei processi aziendali.

“In qualità di azienda pubblica, da sempre riteniamo di dover perseguire i principi di massima efficienza industriale promuovendo, contemporaneamente, il miglioramento della qualità della vita dei cittadini serviti e collaborazioni virtuose con gli stakeholder”, spiega Michele Falcone, Direttore General Counseling e Appalti.

“Per questo abbiamo studiato un Vendor Rating che ci consenta di attuare una strategia di sustainable procurement e che sia uno strumento di promozione di politiche ispirate al nostro Piano di Sostenibilità, che è strutturato secondo tre principi fondamentali: Sensibili, Resilienti e Innovativi.

E infatti sono tre gli obiettivi che si pone il nostro Vendor Rating: sensibilizzare nel tempo i fornitori, accompagnarli in un percorso di crescita sostenibile attraverso la promozione di politiche green, con ricadute positive sull’intera filiera, promuovere gli investimenti sull’innovazione e la ricerca e promuovere politiche di sostenibilità attraverso il Procurement o tramite accordi di collaborazione”.

Il Forum CompraverdeBuygreen – gli Stati Generali degli acquisti verdi – è l’evento di riferimento in Europa per le politiche, i progetti, i beni e i servizi di Green Procurement, pubblico e privato.

Il riconoscimento per il “Vendor Rating e Acquisti Sostenibili”, assegnato in collaborazione con Unioncamere, è dedicato alle imprese che hanno adottato in modo sistematico criteri di sostenibilità nei propri processi di acquisto e nella qualifica dei propri fornitori.

