Dopo lo straordinario successo dei live 2022 che li hanno visti prima sui palchi dei principali club e poi protagonisti dei principali festival e rassegne estive davanti a un pubblico in costante crescita, i Fast Animals and Slow Kids saranno live al Teatro EuropAuditorium di Bologna con Una notte con: Fast Animals and Slow Kids – Concerto in 4 atti per piccola orchestra da camera il 31 maggio (nuova data dopo il rinvio del concerto in precedenza fissato il 29 aprile 2023).

Il tour è l’occasione per i Fast Animals and Slow Kids di portare la loro musica e le loro parole nei più importanti teatri italiani con una formazione inedita.

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia