Gelosa: Finesse feat. Shiva, Sfera Ebbasta e Guè

A tre mesi dalla release, “GELOSA” (Epic Records/Sony Music Italy), il primo singolo ufficiale del talentuoso producer multiplatino riferimento a livello mondiale Finesse feat. Shiva, Sfera Ebbasta e Guè, resta stabile al #1 della TOP50 Spotify.

“GELOSA” è certificato doppo disco di Platino e conta più di 56 milioni di streaming totali, di cui 47,8 milioni solo su Spotify. A sole 24 ore dall’uscita, il singolo ha esordito direttamente sul podio della Top50 Spotify, dove per ben tre mesi è rimasto costantemente ai vertici, se non nell’ultima settimana, a seguito della quale ha nuovamente raggiunto la vetta. Il videoclip ufficiale del brano, pubblicato il 13 marzo, in soli tre giorni dall’uscita ha conquistato la posizione #1 nella sezione tendenze per la musica su YouTube e ad oggi totalizza oltre 10 milioni di views.

