Elio e le Storie Tese: “Il ritorno del Concertozzo”

E’ già tutto esaurito, per il secondo anno, “IL RITORNO DEL CONCERTOZZO”, l’evento organizzato da ELIO E LE STORIE TESE, TRIO MEDUSA e CESVI che si terrà il 2 luglio in Piazza Martiri a Carpi (Modena).

A grande richiesta, grazie alla variazione del progetto tecnico dell’allestimento, sono in vendita (da ieri, lunedì 8 maggio,) altri 250 biglietti per la tribuna e 300 biglietti per il parterre!

Le prevendite sono disponibili su Ticketone:

www.ticketone.it/event/elio-e-le-storie-tese-piazza-martiri-16810524/.

“Il ritorno del Concertozzo” vedrà l’imprevedibile e entusiasmante concerto di Elio e le Storie Tese, sempre in perfetto equilibrio tra divertimento sfrenato e consapevolezza sociale, intervallato dagli interventi del Trio Medusa e anticipato da alcuni dei migliori “artisti emergenti” selezionati direttamente dalla band per aprire il loro show: lo youtuber doppiatore FABIO CELENZA con il suo nuovo progetto musicale, la band al femminile VIADELLIRONIA, felicemente inattuale, e il polistrumentista PEPP1 con il suo creepy rock di canzoni d’amore e di leggero risentimento.

I festeggiamenti cominciano il giorno precedente, il 1° luglio, con il CONCERTOZZINO, nel Piazzale Re Astolfo a Carpi (ingresso libero dalle ore 19.00).

Anche qui si esibiranno PEPP1 e VIADELLIRONIA, insieme al cantautore irriverente ELTON NOVARA, l’autore, attore, comico e all’occorrenza cantante SILVIO CAVALLO, la cantautrice senza autotune CHIARA L’ALTRA, l’ormai personaggio di culto della scena underground MUSICAPERBAMBINI che mescola elettronica, metal, musica medievale e filastrocche e THE PAX SIDE OF THE MOON, la band che ha calcato i “non palchi” più inaspettati d’Italia tra cinismo e goliardia.

Anche il Concertozzino del 1° luglio si prospetta quindi uno show unico con la direzione artistica di Elio e le Storie Tese che hanno selezionato per il pubblico degli artisti che non possono mancare nel background musicale di chi ama la buona musica.

Si preannunciano due giorni di grande festa con musica e intrattenimento, coinvolgenti e indimenticabili!

L’evento è prodotto e organizzato da Hukapan (www.hukapan.it) e Imarts (www.internationalmusic.it), in collaborazione con Comune di Carpi.

