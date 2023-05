In DIAVOLI IN CUCINA, in scena al teatro Martinitt di Milano dal 19 maggio al 4 giugno, si scatenerà l’inferno.

In perfetto stile Martinitt, pur con i dovuti riferimenti all’attualità e gli spunti di riflessione che tanto piacciono a questo teatro e al suo pubblico, la pièce saprà soprattutto divertire.

Fuochi, fiamme, pepe e peperoncino tra i fornelli, ma soprattutto tra quattro (ex) amici.

Pomo della discordia, è la crisi del locale dove hanno sempre condiviso lavoro, passione, sogni e ora… anche il destino. Una lotta all’ultimo coltello per la sopravvivenza.

“Diavoli in cucina” è un locale famoso in città, dove lavorano tre uomini e una donna che fanno di tutto: dalla preparazione al servizio ai tavoli, fino all’intrattenimento con momenti comici, divertenti e musicali.

I quattro sono anche grandi amici, che si confidano, si confrontano, ma soprattutto si massacrano scherzosamente. Ma ecco che il personale del locale deve essere ridotto: ed è subito “mors tua, vita mea”. (Ex) amici in guerra, per la sopravvivenza.

Un graffiante spaccato dell’epoca che stiamo vivendo: dalla voglia di ripresa al problema dell’occupazione, fino ai rapporti di amicizia e di affetto che possono essere messi in crisi da un momento all’altro.

TEATRO/CINEMA MARTINITT Via Pitteri 58, Milano.

Info biglietti

Telefono 02/36580010, Whatsapp 338.8663577 , info@teatromartinitt.it , www.teatromartinitt.it

Da 16 a 26 euro.

Parcheggio interno gratuito

Scopri altre novità di teatro su Dietro la Notizia.