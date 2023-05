“Datti un occhio” è la campagna di sensibilizzazione sul tumore al seno,

che vuole veicolare due messaggi importanti: il primo non trascurare la prevenzione, rilevando segnali sospetti come ad esempio gonfiore, perdite dai capezzoli, segnalandoli tempestivamente allo specialista e pianificare i controlli come mammografia e ecografia mammaria; il secondo per le donne con tumore al seno è di non rinunciare al proprio desiderio di essere donna con la propria femminilità.



La campagna “Datti un occhio” ha preso il via e prosegue a ottobre, nel corso del “mese rosa” nei negozi Triumph di Milano e Roma ed è parte della campagna Donne in Meta (www.donneinmeta.net)



All’interno dei punti vendita Triumph sarà possibile trovare le t-shirt con le illustrazioni di Freeda, gli stickers #DattiunOcchio e crowner con le aflet informativi con cui si invita le donne a scoprire come prendersi cura di se stesse e della propria salute in pochi semplici gesti.

“Datti un Occhio” è anche social per informare e coinvolgere anche le generazioni più giovani, laddove trascorrono la maggior parte del loro tempo, con contenuti illustrati e video dedicati alla campagna, per invitarle a scoprire di più.

