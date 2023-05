Celine Dion: “Love Again”, colonna sonora dell’omonimo film

È uscita in digitale e in versione cd “LOVE AGAIN, la colonna sonora dell’omonimo film,

ora nelle sale cinematografiche, contenente 5 nuovi brani dell’icona pop canadese CELINE DION, inclusa la title track “Love Again”, scritta da Dan Wilson e ROSIE e “I’ll be”, il cui lyric video è disponibile al link https://youtu.be/8g1UePE4HXQ.

Per la prima volta dall’uscita di “Courage” del 2019, Celine Dion torna quindi sulla scena con dei nuovi brani. All’interno della soundtrack del film (Sony Music Entertainment Canada/Columbia Records), sono presenti anche 6 super hit dell’artista e 3 brani tratti da scene del film.

“Alcuni di questi brani sono stati registrati tempo fa, eppure sembrano molto attuali in questo film. Sono grata e felice di poterli condividere con voi, sia quelli che già conoscete sia quelli nuovi” – Celine Dion

Con Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan e Celine Dion (nel suo primo film come protagonista), “Love Again” contiene 11 brani di Celine, che si intrecciano perfettamente nella storia del film e ai suoi personaggi.

In una recente intervista per People Magazine, Sam Heughan ha commentato che la “musica di Celine, in un certo modo, unisce il personaggio di Priyanka e il mio”, e Priyanka Chopra Jonas ha aggiunto che Love Again è il “nostro inno a Celine”.

Questa la tracklist di “LOVE AGAIN” (Soundtrack from The Motion Picture):

Love Again

I’ll Be

Waiting On You

Love Of My Life

The Gift

It’s All Coming Back To Me Now

Orpheus & Eurydice (Score from Love Again)

All By Myself

Where Does My Heart Beat Now

Celine Wisdom (Score from Love Again)

A New Day Has Come

Courage

That’s The Way It Is

Love Takes Courage (Score from Love Again)

www.celinedion.com

www.facebook.com/celinedion

www.twitter.com/celinedion

