Calcio e business:la classifica dei club più ricchi al mondo

Aspettando la fine di questa stagione ed analizzando quella precedente, ovvero la 2021/2022, possiamo notare come i primi 20 club per ricavi nel palcoscenico calcistico mondiale abbiano generato un fatturato complessivo di 9,2 miliardi di euro. Questi dati sono stati riportati direttamente dalla 26esima edizione della Football Money League pubblicata dallo Sports Business Group di Deloitte. Dopo i precedenti mesi giocati a porte chiuse, il ritorno del pubblico avvenuto per gradi nella scorsa stagione ha portato ad incremento dei ricavi totali pari al 13%, tanto che le entrate dovute agli ingressi allo stadio in un solo anno sono passate dai 111 milioni di euro a 1,4 miliardi. In questo senso, a giustificare un aumento considerevole dei ricavi è anche un incremento significativo dei ricavi commerciali, che si attesta sull’8% in positivo rispetto alla precedente stagione.

Tuttavia, è anche vero che l’impatto che questi ricavi hanno avuto è stato totalmente vanificato e cancellato dall’11% in negativo per quanto concerne i ricavi dai diritti televisivi rispetto a quelli che erano stati gli introiti registrati al termine della stagione 2020/2021. In cima alla Money League, quella particolare classifica che attesta quali siano i club più ricchi del mondo, ci si piazza ancora una volta, per la seconda volta consecutiva, il Manchester City, stabilmente favorito secondo le quote sulla vincente del titolo di Premier League. I Citizens con 731 milioni di euro di ricavi totali hanno superato anche il Real Madrid, fermo a quota 714 milioni. Alle spalle dei Blancos, invece, ci si trovano rispettivamente il Liverpool con 702 milioni di euro, il Manchester United con 689 milioni di euro e il PSG con 654 milioni di euro.

Per la primissima volta in assoluto uno studio condotto da Deloitte registra nelle prime posizioni della Money League una particolare affluenza di società provenienti dallo stesso paese. Infatti, delle prime 20 posizioni di questa classifica ben 11 sono occupate da club di Premier League. Grazie al lancio di nuove partnership e di nuovi sponsor, i club inglesi sono riusciti ad aumentare complessivamente i loro ricavi del 15% o anche di più. Tuttavia, mentre negli anni precedenti, a partire dalla stagione 2018/2019, la top ten della Money League era sempre stata caratterizzata dalla presenza delle stesse identiche squadre, l’anno scorso la new entry è stata l’Arsenal, che dall’undicesimo posto è scalato al decimo.

A rientrare nella top 20 a distanza di anni ci sono anche il Leeds United, diciottesimo, e il Newcastle, ventesimo. Per quanto concerne il Leeds, la sua presenza nella top 20 della Money League mancava addirittura dalla stagione 2002/2003. Le uniche italiane presenti in questa particolare classifica sono le solite Juventus, Inter e Milan. Tra le tre la più alta nel tabellone è la società bianconera, che però nell’ultimissima edizione ha lasciato il decimo posto all’Arsenal uscendo appena dalla top 10. Il fatturato totale è di circa 400 milioni di euro, in calo di 30 milioni rispetto alla stagione precedente. In calo è anche il fatturato dell’Inter, che resta salda in quattordicesima posizione con poco più di 308 milioni di euro di ricavi. Il Milan, pur trovandoci ancora dietro al sedicesimo posto, è assolutamente in controtendenza rispetto agli altri due club italiani, tanto che il fatturato in un anno è passato da 216 a 265 milioni di euro.

