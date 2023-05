Con il bando “educare”, spazi in Comune dove allattare

Grazie ai finanziamenti del bando “Educare” promosso dal dipartimento per le Politiche della famiglia e del progetto “Microcosmi” a cui l’Amministrazione comunale ha partecipato in qualità di capofila, è stata acquistata e montata l’attrezzatura necessaria per allestire nuovi Baby Pit Stop sul territorio cittadino. Fasciatoi affissi alle pareti, pronti per essere utilizzati da mamme o papà, e sedie collocate in aree protette per favorire l’allattamento dei bambini sono stati collocati in alcune sedi comunali.

Alcuni anni fa i primi fasciatoi erano comparsi al Tourist Infopoit, all’Auditorium padre Reina e al parco Pomè, nell’ambito del progetto “Oasi delle mamme e dei bambini”. Ora si sono aggiunte sei postazioni, che hanno ottenuto l’accreditamento da parte di Unicef.

Si tratta di:

– Corte rustica di Villa Burba dove si trova il bagno disabili

– Biblioteca Ragazzi, sopra il Bistrot di Villa Burba

– Teatro Civico de Silva, in piazza Jannacci 1 (bagno disabili laterale al palco)

– Auditorium di via Meda 20 (bagno donne in fondo a destra)

– Quic di via De Amicis 1 (bagno a sinistra);

– Biblioteca di Lucernate in via Giulio Cesare 36.

Ci si è attenuti alle regole previste da Unicef che prevedono la presenza di un fasciatoio a parete pieghevole, un contenitore portarifiuti con cestone e coperchio, una sedia poco ingombrante e comoda, al fine di creare uno spazio dedicato in cui il genitore possa allattare e cambiare il proprio bambino.

In seguito all’invio di una accurata documentazione fotografica, il Comitato Italiano per l’Unicef con sede a Roma ha approvato l’inserimento di tutti i Baby Pit Stop nella sua mappa online che si trova al link https://www.unicef.it/italia- amica-dei-bambini/mappa- italia-amica/.

Unicef ha inviato poster e vetrofanie con il proprio logo e le scritte “Area di sosta per allattare e cambiare il pannolino” e “Qui la mamma che allatta è benvenuta” oltre a brochure che spiegano le caratteristiche dei Baby Pit Stop Unicef e le pubblicazioni “Benvenuti al mondo – Consigli e coccole per genitori e figli”, materiali disponibili nei punti allestiti.

“Abbiamo creato nuovi punti in città molto significativi: al nuovo Teatro, dove si svolgono eventi dedicati ai piccolissimi; all’Auditorium, che è spazio di incontro e cinema; al Quic, dove le mamme si recano per tutte le pratiche necessarie alla vita famigliare, e a Lucernate, sede importante per quel quartiere, dove è presente una Biblioteca ragazzi molto attiva – spiega l’assessore alle Politiche sociali, Paolo Bianchi – Anche nella rinnovata Biblioteca di Villa Burba ci sono due nuovi punti, nella Biblioteca Ragazzi e nello spazio per le mostre e le attività estive.

Ci stiamo attrezzando per provvedere anche al servizio Bada Bum nello spazio di via Giusti organizzato per bimbi da 0 a 6 anni e al chiosco Pomè, visto che in quel parco si ritrovano molte famiglie ed è lì che Oltreiperimetri organizza incontri con mamme e bimbi piccoli. Speriamo che questo risulti utile ai genitori che portano a passeggio i loro bambini o ci tengono a partecipare insieme con loro alle tante attività proposte dal Comune e da molte associazioni cittadine. Ci teniamo a creare una città il più possibile a misura di bambino e pensiamo che questo obiettivo si possa raggiungere anche grazie a queste piccole ma confortevoli aree di sosta”.

