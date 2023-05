“Bubu Chacha”, il nuovo singolo di Alda

Scardinare le regole del mercato attuale con la propria unicità. Ecco ALDA in una frase.

Rap in costante evoluzione, liriche pungenti ed un flow che non ha paura di scuotere l’ascoltatore, tutto questo in “BUBU CHACHA” (Asian Fake/Sony Music Italy), il suo nuovo singolo.

Il brano, prodotto da Michele Nannini e Iulian Dmitrenco, è disponibile da oggi al seguente link: https://SMI.lnk.to/BubuChacha.

“Mi infastidisce l’idea di dovermi attenere a delle norme sociali per sentirmi integrata – afferma ALDA – La convenzionalità sopprime i miei sentimenti e infatti non ha nulla a che fare con l’arte. È come se la cultura fosse un edificio antico ed inutilizzato perché sacro. Vorrei che tutti spogliassimo questi luoghi dalla loro sacralità, per rinnovarli ed iniziare a frequentarli.”

La traccia è un manifesto dell’essenza di ALDA, sia a livello personale che artistico. Molto spesso ci troviamo davanti ad un conformismo sociale e culturale in cui si può rimanere intrappolati.

Voci nuove come la sua ci ricordano quanto sia importante rompere certi schemi e guardare la società in modo diverso.

https://www.instagram.com/aldaxalda/

