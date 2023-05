La biodiversità agricola trentina è stata celebrata sabato al campus della Fondazione Mach (FEM)

Molte le iniziative: una conferenza, le porte aperte all’orto didattico, la visita al frutteto storico di Cles e la mostra al Museo Etnografico Trentino. Denominatore comune di tutte queste attività, che hanno visto partecipare cittadini, studenti, agricoltori e appassionati di orti, è stata l’importanza della salvaguardia della biodiversità e le nuove possibilità offerte dai programmi di miglioramento genetico.

Naturale la sede scelta per questa giornata: il campus della FEM a San Michele all’Adige, luogo per eccellenza dell’agricoltura, della conservazione e della innovazione.

La conferenza per conoscere e valorizzare la biodiversità

Alla conferenza sulla ricchezza varietale nelle colture iconiche del Trentino, che si è svolta, presso il Palazzo della Ricerca e Conoscenza, con la moderazione del giornalista Walter Nicoletti, è seguita una tavola rotonda animata da alcune aziende che si sono distinte nella valorizzazione della biodiversità.

“È una giornata che mette in evidenza la biodiversità in provincia di Trento, ma anche le sfide che il mondo dell’agricoltura e delle foreste si trovano ad affrontare. Partiamo dall’acqua, risorsa fondamentale per lo sviluppo dell’agricoltura, per arrivare alle fitopatie, ai cambiamenti climatici, alla valorizzazione delle produzioni, alle richieste del mercato: tutti fattori che incidono sulle scelte della Pubblica amministrazione, ma anche dei produttori e delle aziende agricole del nostro territorio” ha spiegato in apertura l’assessore Giulia Zanotelli che ha fatto una panoramica delle sfide in corso e future dell’agricoltura trentina, facendo riferimento al recente protocollo d’intesa sottoscritto per contribuire alla applicazione delle buone pratiche agricole e alla contestuale salvaguardia del patrimonio apistico.

“Il nuovo PSR – ha aggiunto Zanotelli – sarà il campo all’interno del quale soffermarsi anche sulla partita del risparmio energetico, dell’innovazione e della tecnologia, puntando però al contempo alla tradizione e alla storia del nostro territorio”.

Il programma

Dopo i saluti e l’introduzione del direttore generale FEM, Mario Del Grosso Destreri, che ha sottolineato l’importanza di questa giornata e il ruolo della FEM è seguita un’introduzione generale al significato della celebrazione di questa manifestazione a cura del direttore dell’Ufficio Produzioni Biologiche PAT, Diego Bleggi.

Il valore economico della biodiversità agraria è stato evidenziato da Arianna Tiralti, (Università di Perugia) mentre il prof. Mario Pezzotti, dirigente del Centro Ricerca e Innovazione FEM, ha delineato il programma di miglioramento genetico in corso alla FEM: programma che fa tesoro delle tre collezioni di germoplasma di vite, melo e piccoli frutti. I caratteri desiderati nella frutta “del futuro” sono presenti nelle molteplici specie e varietà delle collezioni, che costituiscono così una “miniera” a disposizione dei ricercatori genetisti.

Dall’orto didattico il messaggio: “Coltiviamo la biodiversità nei nostri orti”!

Oggi l’orto didattico del Centro Istruzione e Formazione FEM ha aperto i battenti e i visitatori hanno potuto conoscere e ammirare le sue diverse sezioni, per l’occasione orientate alla biodiversità delle specie orticole. Erano presenti docenti e studenti, che hanno illustrato le peculiarità del luogo e delle coltivazioni.

In mostra il prato ornamentale, la raccolta degli asparagi, le piante aromatiche officinali, alcuni contenitori con semi germinati, il sovescio e la sua importanza, alcune parcelle con ortaggi e la coltivazione delle patate. A tutti i visitatori è stato consegnato un piccolo omaggio con semi di piante orticole da seminare.

Il frutteto storico di Cles racconta l’evoluzione della melicoltura nonesa

Nel programma è stata inserita anche la giornata la visita guidata al frutteto storico di Cles,

messo a dimora nel 2008 dal Comune di Cles, in collaborazione con la FEM, Melinda e con il

prezioso contributo di volontari. Un frutteto progettato non solo come una semplice collezione di antiche varietà di melo e pero (quasi 100), ma un luogo dove è possibile ripercorrere l’evoluzione della frutticoltura nonesa, cuore della melicoltura trentina conosciuta in tutta Europa.

La mostra al Museo Etnografico tra il percorso iconografico e le nuove varietà FEM

Visitabile fino al 2 luglio la mostra allestita presso il Museo Etnografico di S. Michele dal titolo “Biodiversità agraria e paesaggi rurali: immagini dal Trentino” che comprende due sezioni: un percorso iconografico storico attraverso le antiche colture e un’esposizione di quindici varietà di mele sviluppate in FEM, tappe del percorso di miglioramento genetico del melo in corso presso la Fondazione Mach.

