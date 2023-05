Allo Sportpark di Vedano al Lambro la seconda data di Vedano Good Vibes

Allo Sportpark di Vedano al Lambro (MB), in via Alfieri 32, con la seconda data di Vedano Good Vibes, il concerto organizzato dall’agenzia Good Guys in Brianza. Questa volta ben 7 ore di musica, dalle 14:00 alle 21:00, per movimentare il centro sportivo con tanti artisti provenienti dal nord milanese.

IL CONTEST

In apertura, prima degli headliner di questa edizione, ci sarà uno spazio dedicato agli artisti emergenti che decideranno di cimentarsi nel contest che Good Guys ha proposto, mettendo in palio per il vincitore un pacchetto di distribuzione e promozione per un singolo, oltre all’inserimento tra gli headliner della prossima edizione dell’evento. Giudice della gara sarà Marco Conte: talent manager, consulente musicale e collaboratore di Exclusive Magazine e tante altre realtà legate alla musica.

Il contest è rivolto ad artisti di ogni genere musicale, che siano solisti o gruppi. Le iscrizioni sono aperte: è sufficiente contattare la pagina Instagram dell’agenzia (@goodguys_project) per ricevere tutte le informazioni utili.

HEADLINER

Torna a Vedano Good Vibes per la seconda volta, questa volta full set, gheb.. Il giovane artista di Brugherio inizia a studiare chitarra classica all’età di 6 anni, per poi proseguire da autodidatta. Solo anni dopo la sua vena artistica sfocia nella scrittura, portandolo al suo esordio nel 2020 con il primo singolo “Ombre”, confluito lo scorso anno nel suo primo album “Coffee Break”, in cui cerca di tramutare in parole le sensazioni interiori che la musica gli trasmette, le sue esperienze, le sue passioni, la sua intimità. Sul palco con gheb. questa volta ci sarà anche l’amico e collega EMIR, giovane artista brianzolo con già due album all’attivo.

Seconda presenza a Vedano Good Vibes anche per Zeon Caspian, che nasce come progetto musicale nel 2021 dall’incontro tra l’artista e il produttore fiorentino Mvtt. L’intesa supera la distanza e permette al duo di forgiare uno stile e un’identità unici che si poggiano su variegate influenze musicali. Il risultato è un mix ponderato di musica alternativa e sperimentale, che sfrutta sia il lato acustico che digitale, portando aria fresca senza farsi sollevare troppo da terra, tra drop future basse e riff un po’ stonati. Anche questa volta saranno tre gli ospiti del set di Zeon Caspian e Mvtt.

Qrti classe 2002, nasce come freestyler, avvicinandosi agli ambienti hip-hop di Seregno sin dalla giovanissima età. Debutta come rapper nel marzo del 2018, pubblicando su soundcloud il mixtape intitolato “Kurt Codeine”.

31kappa, artista emergente di Alessandria, il cui fare musica deriva dal voler esprimere ciò di cui non riesce a parlare in situazioni di vita quotidiane, raccontando ciò che vive e le emozioni/problemi/situazioni che ne derivano, sperando che più gente possibile possa rivedersi in ciò che scrive. “Siamo soli insieme”.

Goyard X, dopo la collaborazione con Zeon Caspian, ha ripreso a lavorare in solitaria, spostandosi sulle sonorità più trap che contraddistinguono i suoi lavori iniziali.

LA NEW ENTRY

La new entry di questa edizione di Vedano Good Vibes è rappresentata dal duo di fratelli LIRO e Davide T. LIRO, classe 2000, è nato a Milano e cresciuto ascoltando suo fratello Davide T produrre musica tech-house, finché, nel 2018, ha iniziato a collaborare con lui. Dopo le prime canzoni realizzate insieme, una volta presa più consapevolezza di quale fosse la loro strada artistica, che mescola il mondo techno con un rap melodico e cantato, si affacciano al mercato musicale con il brano “Monna Lisa”, a cui seguirà il primo EP “Harem”.

Nasce così il collettivo StessoSangue, che nel 2022 arriverà ad abitare il suo primo studio di produzione musicale a Gaggiano (MI). “@liroliroui” (distribuito da Artist First e promosso da Good Guys) è il loro ultimo singolo, in cui il beat prende ispirazione dalla trap francese a cassa dritta, ma conserva intatta l’identità artistica del duo, con linee melodiche d’effetto e un’attenzione nella scelta e nella lavorazione del suono.

Dopo l’esibizione degli headliner continua la giornata di musica con la BATTLE FREESTYLE, aperta a tutti gli artisti e gli appassionati che vogliono dimostrare il loro valore con le liriche. Tutte le quote di partecipazione alla battle andranno a costituire il premio in denaro per il vincitore. Le iscrizioni sono aperte: è sufficiente contattare la pagina Instagram dell’agenzia (@goodguys_project) per ricevere tutte le informazioni utili.

