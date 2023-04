Appuntamento domenica 7 maggio allo SPORTPARK di Vedano al Lambro (MB), in via V. Alfieri 32, con VEDANO GOOD VIBES, il primo concerto organizzato dall’agenzia Good Guys in Brianza. Cinque ore di musica, dalle 15:00 alle 20:00 (apertura porte ore 14:30), per movimentare il centro sportivo con la musica di ben otto artisti provenienti dal nord milanese.

Chi si esibirà

Gala, classe 2000, presenterà il suo nuovo singolo “Dove Sei” assieme alle sue precedenti tracce, che nel corso della primavera confluiranno nell’EP d’esordio “Numeri”: un viaggio di un anno che racconta la sua vita e le sue esperienze, amorose e non. Tutti i brani sono stati scritti dallo stesso Gala, registrati presso lo 20011 Studio e prodotti da Frescobar.

gheb., giovane artista di Brugherio, inizia a studiare chitarra classica all’età di 6 anni, per poi proseguire da autodidatta. Solo anni dopo la sua vena artistica sfocia nella scrittura, portandolo al suo esordio nel 2020 con il primo singolo “Ombre”, confluito lo scorso anno nel suo primo album “Coffee Break”, in cui cerca di tramutare in parole le sensazioni interiori che la musica gli trasmette, le sue esperienze, le sue passioni, la sua intimità.

Nikel Legend è un rapper con diverse pubblicazioni all’attivo, tra cui il più recente EP “DOPEMAN”, rilasciato lo scorso anno a pochi mesi di distanza dall’EP di esordio “PROTOTYPE”. L’artista ventiduenne ha in cantiere altrettanti progetti, prodotti da Redef (LCG Studio) e in uscita nel corso di tutto il 2023, che l’artista presenterà in anteprima durante VEDANO GOOD VIBES.

Nodi, all’anagrafe Filippo Villa, è un artista ventiquattrenne di Lissone. La musica arriva nella sua vita all’età di 12 anni, quando inizia ad esplorare le sfumature del genere urban, ma anche pop e trap-pop. Due sono i produttori a seguirlo nel suo percorso artistico, Luca Ferrari e Federico Fieni, con i quali ha collaborato alla realizzazione dell’ultimo album “Non ci avrete mai”.

SPINANANGUCCI, noto ai più con l’abbreviativo SGUCCI, è un rapper di Monza che ha mosso i primi passi nell’ambito musicale grazie alla passione per la produzione e il beatbox, ma ha trovato nel rap la via migliore per esprimersi e divertirsi. Attivo dal 2021, ha pubblicato diversi singoli, tra cui l’ultimo, “TACHICARDIA”, uscito quest’anno assieme a “LOGIC STYLE” in collaborazione con gli UPDS.

Christian (Big C), classe ‘98, e Stefano (Doppia T), classe ’99, sono due cugini innamorati del rap. Dopo anni passati a scrivere per passione, decidono di creare un progetto in cui fondono le loro visioni del mondo. Così nasce UPDS, acronimo di Un Po’ Di Siga. Ad aprile, il duo rilascia il primo EP “eSperiMenti”, anticipato dal singolo “Un Casino Tipo”. Durante VEDANO GOOD VIBES, gli UPDS suoneranno anche il loro nuovo EP, ispirato proprio alla vita in Brianza.

Villa Psicosi, all’anagrafe Villa Federico, è uno scenario musico-psicopedagogico nato nel 2014. Federico inizia a suonare la chitarra all’età di 7 anni e a registrare i primi brani all’età di 11 anni, ma solo nel 2022 decide di uscire allo scoperto e pubblicarli. Villa Psicosi si autoproduce totalmente, alternando testi dadaisti ad altri in cui affronta i temi del disagio psichico e l’uso di sostanze stupefacenti, rendendo il progetto una campagna contro ogni tipo di dipendenza.

Zeon Caspian nasce come progetto musicale nel 2021 dall’incontro tra l’artista e il produttore fiorentino Mvtt. L’intesa supera la distanza e permette al duo di forgiare uno stile e un’identità unici che si poggiano su variegate influenze musicali: alternative indie rock, edm, hyperpop, hardwave, pop punk, future garage, ambient, dreampop. Il risultato è un mix ponderato di musica alternativa e sperimentale, che sfrutta sia il lato acustico che digitale, portando aria fresca senza farsi sollevare troppo da terra, tra drop future basse e riff un po’ stonati.

LINK AI BIGLIETTI

