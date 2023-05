Venerdì 26 maggio, alle ore 19.30, in Anteo Palazzo del Cinema, il regista Paolo Pisanu,

presenta il suo primo lungometraggio TUTTI I CANI MUOIONO SOLI (vincitore del Premio Solinas 2018), presentato al Bari International Film Festival 2023.

IL FILM:

Rudi vive di piccoli crimini in un piccolo mondo. Ha sessant’anni e buona parte della vita l’ha passata da solo. Temuto e rispettato, sa tutto di questo suo piccolo mondo. Ma non sa che le cose che ti lasci alle spalle a volte ti raggiungono, si aggrappano a te, ti investono.

Quando dovrà occuparsi di sua figlia Susanna, sarà costretto a fare i conti con sé stesso. In una Sardegna invernale, livida e violenta, Rudi è il motore di un dramma fatto di rimpianti, parole non dette, gesti non compiuti, assenze e violenza. Il dramma del tempo che passa senza pietà per nessuno.

Premio Gabriele Ferzetti come Miglior Attore Protagonista ad Orlando Ercole Angius.



Biglietti

Intero: 9 euro

Ridotto: 6,50 euro

Amici di Anteo: 5,50

http://www.spaziocinema.info

(+39) 02 43912769

Altri articoli di cinema su Dietro La Notizia