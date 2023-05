Arriva 50 anni in Cascina, l’iniziativa per le famiglie organizzata nella sede di CEM Ambiente a Cavenago Brianza, località Cascina Sofia.

Si terrà il 28 maggio 2023 dalle 15 alle 20 circa e quest’anno è pensata anche per festeggiare i 50 anni della società che gestisce il servizio di igiene urbana in un territorio composto da 72 Comuni soci.

Un intero pomeriggio di giochi, laboratori, street food, yoga per bambini, spettacoli, un torneo di ping pong e visite alla ex discarica, oggi una collina di 30 ettari circa con piante e laghetti. L’iniziativa è gratuita e ideale per famiglie con bambini.

Ecco il programma

Dalle 15 alle 18.00

Laboratorio sulle api per tutti con Apicoltura Apiqu

Laboratorio di multiculturalità con La Grande Casa

Yoga per bambini con Stripes

Giochi in Legno con LUDUBUS Legno giocando

Ritmica musicale di gruppo “drum circle” con Mauro Faccioli

Torneo di Ping pong con Tennistavolo Morelli

E poi, visite guidate all’ex discarica e musica per tutto il pomeriggio

Alle 17.45

Spettacolo teatrale per bambini La Fiaba dei tre bauli con Teatro Daccapo

PER TUTTA LA GIORNATA: Birra con HIBU, prodotti siciliani con Sam e Rosy, patatine e salamelle con la Protezione civile

Nel pomeriggio, alle ore 17, anche la fase finale del We Plogging 2023 di CEM con la premiazione dei tre Comuni vincitori dell’edizione 2023 : Sant’Angelo Lodigiano, Concorezzo e Settala e dei nostri cittadini più plogger.

«Una bella iniziativa che CEM organizza dal 2014 e che quest’anno torna per festeggiare i 50 anni di CEM – dice Alberto Fulgione, Presidente di CEM Ambiente. è l’occasione per una bella giornata da trascorrere con la famiglia all’aria aperta e in un perfetto spirito di sostenibilità e scambio con la natura che ci ospita. Obiettivo dell’iniziativa, infatti è anche quello di trasmettere, attraverso laboratori e attività, la bellezza dell’ambiente in cui viviamo e del quale è importante prendersi cura».

SAVE THE DATE

Cosa: 50 anni in Cascina

Quando: il 28 maggio 2023 dalle ore 15

Dove: sede CEM Ambiente, Località Cascina Sofia (proseguimento di via Manzoni) – Cavenago Brianza (MB).

Per info: comunicazione@cemambiente.it

Tutte le attività sono gratuite.

cemambiente.it

Altri articoli di Ambiente su Dietro La Notizia