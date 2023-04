100% Italia Special. Domani l’ultima puntata sul canale tv8

Ultimo appuntamento in prima serata con “100% Italia Special”, il game show condotto da Nicola Savino e prodotto da Banijay Italia.

In prima visione assoluta, su TV8, domani, mercoledì 05 aprile, alle ore 21.30.

In sfida due squadre, composte da tre vip ciascuna, che cercano di indovinare i gusti e le abitudini degli italiani rappresentati in studio da 100 persone selezionate in base ai tre criteri della rappresentatività: genere, età, compresa tra i 18 e gli 82 anni, e provenienza geografica. In questa puntata il montepremi finale è destinato in beneficenza in favore di Make a Wish, l’associazione benefica che da anni realizza i desideri che cambiano la vita ai bambini affetti da gravi malattie.

A sfidarsi, in una puntata a tema “Amore”, ci sono la squadra dell’”Italia” con Rocco Siffredi, Federica Nargi e Diego Abatantuono, e il team del “Resto del Mondo”, con Giulia Salemi, Rita Rusic e Natasha Stefanenko.

A impreziosire l’ultimo appuntamento in prime time con 100% Italia Special anche l’intrattenimento, che spazia tra musica e comicità. A prendere la scena questa volta sono i Cugini di Campagna, che eseguono il loro successo sanremese “Lettera 22”, e Myss Keta, che interpreta un medley dei suoi successi sotto lo sguardo incuriosito di Rocco Siffredi.

