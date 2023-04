Le conseguenze legali della morte di Karl Lagerfeld, avvenuta quattro anni fa, sono ancora pesantemente avvolte nella segretezza.

Ma, in vista di una grande mostra del lavoro del grande stilista tedesco a New York, un nuovo documentario della BBC sta per offrire uno scorcio della sua insolita vita privata e fare luce sulla sua enorme eredità finanziaria.

Mentre il vasto appartamento parigino di Lagerfeld rimane sigillato e il suo patrimonio di 150 milioni di sterline è bloccato da lunghe trattative tra gli avvocati di Monaco e Parigi, è emerso che il principale beneficiario del suo testamento sarà il modello francese 33enne Baptiste Giabiconi.

Subito dopo la morte di Lagerfeld, avvenuta nel febbraio 2019 all’età di 85 anni, le speculazioni si sono concentrate sulle voci secondo cui la sua amata e soffice gatta bianca, Choupette, avrebbe ricevuto una sostanziosa fortuna felina.

Ma ora Giabiconi ha confermato agli autori del documentario di essere convinto di essere “in cima” alla lista degli eredi. In una rara intervista, il modello parla anche del progetto fallito di Lagerfeld di adottarlo come figlio.

“Voleva adottarmi, ma le pratiche burocratiche erano troppo complesse”, spiega Giabiconi in The Mysterious Mr Lagerfeld, che sarà trasmesso su BBC Two il 26 aprile. Il modello, che ha partecipato a molte campagne promozionali di Lagerfeld, è stato vicino allo stilista nei suoi ultimi anni di vita, ma racconta ai registi che non erano “intimi”.

Il piano di adozione, che entrambi sembravano volere, era strano, anche perché Baptiste ha già un padre. Ma ci ha detto che voleva molto bene a Lagerfeld come a un padre. Alla fine, emerge un quadro dell’esistenza quasi monacale di Lagerfeld.

Si ritiene che anche la Principessa Carolina di Monaco, un’altra amica, sia una beneficiaria del testamento, ha detto Waldman: “Ci si aspetta che riceva una serie di soprammobili e oggetti personali”.

