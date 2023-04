In una recente intervista con la rivista People, Keanu Reeves ha donato qualche parola in più sulla su avita privata quando gli è stato chiesto del suo “ultimo momento di felicità”.

“Un paio di giorni fa con il mio amore”, ha detto la star di “Matrix” nell’intervista del mese scorso. “Eravamo a letto. Eravamo connessi. Stavamo sorridendo e ridendo come matti. Ci sentivamo bene. È stato davvero bello stare insieme”.

Sebbene Reeves e Grant abbiano reso pubblica la loro storia d’amore nel novembre 2019, sfilando mano nella mano sul tappeto rosso di un gala d’arte a Los Angeles, i due hanno una relazione professionale da anni.

La coppia, che gestisce X Artists’ Books, ha collaborato alla raccolta di poesie di debutto di Reeves del 2011, Ode to Happiness, per la quale Grant ha fornito le illustrazioni. Hanno collaborato di nuovo per il libro di Reeves del 2016, “Shadows”.

Nel 2020, la Grant ha rivelato che inizialmente non era sicura di far sapere al mondo che erano una coppia, proprio perché non è un personaggio che ama porsi ai riflettori dello show business, fuori dal suo ambiente di arte e scrittura.

