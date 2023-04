Mostra di Alessandro Vicario dal titolo: “Mappe arboree”

“A mio padre Ennio, il cui sguardo attento, partecipe, svelatore ha contribuito più di ogni altra esperienza o insegnamento a formare il mio modo di guardare e di rappresentare attraverso la fotografia” (Alessandro Vicario)

Una fotografia che al primo sguardo sembra documentaristica si rivela evocativa di sentimenti, ricordi e riflessioni.

“Mappe arboree”, la serie fotografica di Alessandro Vicario iniziata nel 2015 e da allora in continua evoluzione e trasformazione, viene proposta dal 12 aprile al 30 maggio 2023 nel nuovo spazio espositivo dedicato alla fotografia contemporanea Lab 1930 di via Mantova 21 a Milano.

La mostra – curata da Elena Carotti e che presenta undici opere fotografiche, di cui quattro inedite, scattate dal 2015 al 2021 con differenti modalità di ripresa (analogica e digitale) – è una riflessione privata sugli alberi e, in particolare, sulla parte più esterna di essi che ha un ruolo fondamentale nell’ecosistema del nostro pianeta e che incide anche sulle vite di tutti noi: le cortecce che, oltre a proteggere i tronchi in cui scorrono i tessuti conduttori percorsi dalla linfa, vengono usate dall’uomo sin dal medioevo per le loro proprietà terapeutiche.

Le fotografie esposte da Lab 1930 sono il risultato di un viaggio lungo la penisola italiana e in Kenya, dove nel gennaio 2017 Alessandro Vicario ha fatto parte della prima missione italiana andata a conoscere le attività che Action for Children in Conflict (AfCiC), organizzazione non governativa keniana, porta avanti dal 2004 a Thika, 45 km a nord-est di Nairobi.

Una parte del ricavato della vendita degli scatti keniani andrà a sostegno dei progetti nei quali AfCiC è attualmente impegnata.

Oltre alle undici “Mappe” è proposta in mostra la riproduzione di “Senza Titolo. Milano, parco delle Cave”, opera fotografica con successivi ritocchi cromatici manuali realizzata nel 1978 del padre Ennio, noto fotografo recentemente scomparso cui Alessandro dedica questa mostra.

Durante l’inaugurazione si potranno degustare le creazioni dolciarie del laboratorio artigianale “Solbiati Cioccolato” di Milano.

“Mappe arboree”

Mostra a cura di Elena Carotti

Lab 1930

Fotografia contemporanea

Via Mantova 21, Milano

12 aprile – 30 maggio 2023

Ingresso libero

Orari di apertura

Su appuntamento tutti i martedì e giovedì dalle 15 alle 18

In occasione del Fuorisalone da martedì 18 a venerdì 21 aprile dalle 15 alle 18

Aperture straordinarie:

sabato 15 e domenica 16 aprile – sabato 27

e domenica 28 maggio dalle 15 alle 18

Opening

Mercoledì 12 aprile 18-20

