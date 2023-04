«Questa splendida non belligeranza, Una Storia così, poi così e infine così»

dal 18 al 21 aprile al teatro Franco Parenti di Milano.

Un figlio, Luigi, ossessionato dalla morte in senso negativo, racconta finali di libri e film a persone che sono alla fine della loro esistenza. Un padre, pacifista emotivo, si guadagna da vivere decorando sanitari per dittatori sanguinari. Una madre, ironizzatrice cronica, cerca la felicità nei libri horror.

Le loro giornate sono un susseguirsi di abitudini rassicuranti, piccoli rimpianti, sogni rimandati, traumi ricercati e insalate poco condite. Vorrebbero odiarsi, non molto, quel tanto che basta per essere persone normali, ma è difficile odiarsi per chi non è mai riuscito a dirsi neanche un “ti voglio bene”.

I tre vivono in uno stato di tranquillità e pace che li sta distruggendo.

Un’esistenza fondata sul non detto, sul non fatto, sul non essere abbastanza, sul non sapersi, sul non riuscire.

Poi un giorno, per fortuna arriva la guerra.

Commedia moderata sul devastante quieto vivere.

DATE E ORARI

martedì 18 Aprile h 20:30; mercoledì 19 Aprile h 19:15; giovedì 20 Aprile h 20:30; venerdì 21 Aprile h 19:15

Durata spettacolo: un’ora e 10 minuti.

Biglietteria 02 59995206 da 13 euro a 19 euro.

biglietteria@teatrofrancoparenti.it

