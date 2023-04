La Polizia locale, in collaborazione con il Pool antitruffa della Procura di Milano, la Prefettura e i Municipi, ha avviato una campagna informativa rivolta agli anziani e alle anziane sul tema delle truffe e per questo ha organizzato un ciclo di incontri nei quartieri ai quali interverranno gli stessi agenti.

Sono stati calendarizzati quattro appuntamenti, il primo dei quali si è svolto giovedì 13 aprile presso il Centro Ricreativo Sempreverdi di via Val di Bondo. I prossimi saranno martedì 18 aprile alle ore 16, presso il Centro Anziani di via Aldini, nel Municipio 8; mercoledì 19 aprile, alle ore 10.15, presso la Fondazione Lu.V.I., in via Ripamonti 428; giovedì 11 maggio, alle ore 15.30, presso la Parrocchia Madre Teresa di Calcutta di via Fratelli Fraschini, organizzato dal Municipio 5.

Durante gli incontri gli agenti della scuola del Corpo della Polizia locale e del Pool antitruffa – composto sia da ‘ghisa’ sia da personale della Polizia di Stato – racconteranno alcuni casi tipici di truffa di cui sono vittime in particolare gli anziani e le anziane, simulando vari scenari per coinvolgere direttamente i partecipanti e spiegare quali comportamenti e precauzioni adottare per difendersi dai reati e come allertare le Forze dell’ordine.

Ulteriori appuntamenti saranno fissati nelle prossime settimane.

Per informazioni sui comportamenti da adottare in caso di sospetta truffa e a chi rivolgersi è possibile andare sulle pagine web del Comune di Milano.

Altri articoli di Attualità su Dietro la Notizia