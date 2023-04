Al Bigwave di Livorno studio di registrazione via della Padula 251 ore 21,00 ospiti de Il canto della balena due ospiti d’eccezione: Michele Cosentino sabato 29 aprile e Frida Bollani Magoni il 30 aprile

La giovane ma attivissima associazione “Il Canto della Balena”, in collaborazione con lo studio BIGWAVE di via della Padula 251, ha dato vita al progetto W.o.W. Radio, la Radio delle Balene in cui attualmente si registrano i format che saranno il palinsesto della prima stagione dell’ambizioso canale web.

L’idea fondante di questo progetto è promuovere, sostenere e diffondere progetti, immagini, musica e parole, garantendo al pubblico in studio (massimo 50 posti) l’opportunità di un ascolto privilegiato, a tu per tu con l’artista, con una cuffia per ciascuno dei presenti, così da poter godere di un ascolto di altissima qualità, in controtendenza con il periodo storico in cui la musica e le parole si ascoltano principalmente da cellulare e PC.

Per lanciare questa “missione” delle Balene, questo “invito ad un ascolto di qualità”, l’associazione ha ricevuto l’adesione di due artisti di grande fama.

Michele Cosentino Antimusica

Il 29 aprile sarà la volta del comico e musicista torinese, attualmente parte della scuderia della prima serata dello ZELIG, Michele Cosentino Antimusica. Cosentino presenterà il suo ultimo progetto discografico, CAPEZZOLI TOUR già virale grazie al tormentone lanciato su Canale 5.

Frida Bollani Magoni

Il 30 aprile invece, la splendida stella, Frida Bollani Magoni, si siederà al piano a coda Bösendorfer, splendido pianoforte da concerto che è nello studio centrale del Bigwave e di W.o.W. Radio, e dopo le domande e i commenti del conduttore Giovanni Bondi e dei conduttori Manuela Bollani e Luca Forni, si esibirà per il pubblico in cuffia con un concerto piano e voce e quando partirà la messa in onda a fine Estate.

Per assistere agli eventi come pubblico è necessaria la tessera annuale de Il Canto della Balena, possibile farla sul posto, ed è necessaria la prenotazione attraverso l’indirizzo e.mail

ilcantodellabalena.artelibera@ gmail.com

Entrambi gli appuntamenti si terranno in Via della Padula 251/a presso lo studio Bigwave, ore 21,00.

Radio WOW

