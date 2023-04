Gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza

L’obbligo di formazione per il datore di lavoro è una delle novità in tema di formazione che sono state introdotte con la pubblicazione della legge n. 215 del 17 dicembre del 2021 sulla Gazzetta Ufficiale con modificazioni del D. L. n. 146 del 2021, il cosiddetto decreto Fisco – Lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto tra l’altro a identificare i preposti per le attività di vigilanza e rendere noti i loro nominativi. Il preposto ha la facoltà di intervenire laddove ravvisi un comportamento rischioso messo in atto dai lavoratori, così come quella di interrompere l’attività se ravvisa delle condizioni di pericolo. La formazione del preposto deve essere garantita da corsi che devono essere seguiti in presenza e con aggiornamento una volta ogni due anni.

La formazione dei lavoratori

È compito del datore di lavoro verificare che tutti i lavoratori abbiano accesso a una formazione appropriata in tema di sicurezza e salute. È necessario che il personale venga informato a proposito dei rischi che riguardano le mansioni e i danni che ne possono scaturire, oltre che ovviamente in relazione alle procedure e alle misure di prevenzione e protezione necessarie per il settore di appartenenza. La formazione dei lavoratori deve essere completata dal datore di lavoro entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.

Occorre specificare che il limite dei 60 giorni segnalato dall’Accordo Stato Regioni rappresenta il lasso di tempo entro cui la formazione deve essere completata, e non solo avviata.

Gli obblighi di addestramento

Un’altra novità importante che è stata introdotta con la conversione del D. L. n. 146 del 2021 ha a che fare con gli obblighi di addestramento.

L’aggiornamento che è entrato in vigore comporta l’obbligo di prove pratiche per l’impiego di dispositivi di protezione individuale (e non solo), di sostanza, di impianti, di macchine e di attrezzature in sicurezza.

In più l’addestramento prevede l’esercitazione applicata di procedure di lavoro in sicurezza. Un registro, eventualmente informatizzato, deve essere usato per tracciare gli interventi di addestramento. La circolare n. 1 del 16 febbraio dello scorso anno ha fornito ulteriori indicazioni a proposito degli obblighi formativi che riguardano i preposti, i dirigenti e i datori di lavoro. Ebbene, la novità più significativa è rappresentata dal fatto che i datori di lavoro sono coinvolti nell’ obbligo di formazione

I corsi per la formazione dei lavoratori

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, all’articolo 2, propone un inquadramento e una definizione del lavoratore. Esso viene individuato come un soggetto che a prescindere dalla tipologia contrattuale effettua un’attività di lavoro nell’organizzazione di un datore di lavoro che può essere privato o pubblico, eventualmente senza retribuzione, allo scopo di apprendere una professione, un’arte o un mestiere. I lavoratori sono tenuti a prendere parte a ogni corso formazione lavoratori che venga organizzato dal datore di lavoro. La formazione generale prevede una durata di 4 ore, che costituisce un credito permanente e che è uguale per tutti. Alla formazione generale si accompagna una formazione specifica, con un numero di ore che cambia a seconda della classe di rischio in cui rientra l’attività effettuata.

Corsi di formazione e livello di rischio

Per i lavoratori delle aziende a rischio basso, la formazione complessiva ha una durata di 8 ore: 4 ore di formazione specifica che si vanno ad aggiungere a 4 ore di formazione generale. Per i lavoratori delle aziende a rischio medio, la durata è di 12 ore, con 8 ore di formazione specifica. Infine, per i lavoratori delle aziende a rischio alto, la durata è di 16 ore, in quanto le ore di formazione specifica sono 12. Una volta ogni 5 anni, poi, è necessario seguire un corso di aggiornamento

