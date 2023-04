Ludovica Burtone presenta a Brooklyn il nuovo album Sparks

Ludovica Burtone presenterà dl’album Sparks dal vivo, martedì 11 aprile alle 19 al Barbès di Brooklyn

Questo album, pubblicato dall’etichetta americana Outside in Music, è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in copia fisica da venerdì 3 marzo 2023. Inciso dalla musicista italiana insieme a un nutrito parterre formato da talentuosi compagni di viaggio del calibro di Fung Chern Hwei (violino), Leonor Falcon Pasquali (viola), Mariel Roberts (violoncello), Marta Sanchez (pianoforte), Matt Aronoff (contrabbasso) e Nathan Elmann-Bell (batteria), più cinque graditissimi ospiti come Sami Stevens (voce in Altrove), Melissa Aldana (sax tenore in Awakening), Leandro Pellegrino (chitarra in Sinhà), Roberto Giaquinto (batteria in Incontri) e Rogerio Boccato (percussioni in Sinhá), consta di sei brani, cinque frutto dell’ispirata vena compositiva di Ludovica Burtone, mentre Sinhá è una composizione che rappresenta un caloroso omaggio a due immensi artisti brasiliani come Chico Buarque e João Bosco, brano elegantemente arrangiato dalla violinista.

Sparks è un disco in pieno solco contemporary jazz, dall’impronta decisamente cameristica, una sorta di ammaliante melting pot stilistico che abbraccia elementi della musica colta con il jazz, fino a esplorare le calde colorazioni appartenenti alla world music adornate da uno spirito mediterraneo. Dal mood talvolta introspettivo, ma al contempo fortemente energico specialmente dal punto di vista comunicativo, Sparks è un album che rappresenta una profonda ricerca interiore volta a far emergere un graduale processo evolutivo brillantemente intrapreso da Ludovica Burtone che, con queste parole, descrive la genesi della sua creatura discografica: «Il mio progetto musicale che ha portato alla registrazione di Sparks è un viaggio personale che esplora le mie radici, la mia esperienza come emigrante negli Stati Uniti e la mia evoluzione come musicista.

Il titolo è la traduzione in inglese del termine friulano “falischis” – che significa “scintille” in italiano – ed era il soprannome dato alla mia famiglia nel paese d’origine di mia madre, Buttrio, in provincia di Udine. Con queste composizioni voglio onorare il mio passato e le persone che sono diventate la mia nuova famiglia. Sparks è un percorso musicale che unisce diverse tradizioni, con il quartetto d’archi come protagonista. Ho cercato di fondere le mie più recenti esperienze in ambito jazz, world e di improvvisazione con le tradizioni musicali del mio passato, creando un sound personale, cameristico, definito “chamber jazz”.

L’album è un mix di emozioni e storie che spaziano dalla solitudine alla scoperta di una nuova comunità. Attraverso la mia musica voglio trasmettere un messaggio di inclusione e connessione». Per questa occasione, Ludovica Burtone sarà affiancata da Fung Chern Hwei (violino), Kayla Williams (viola), Mariel Roberts (violoncello), Marta Sanchez (pianoforte), Matt Aronoff (contrabbasso) e Nathan Ellman-Bell (batteria). Un settetto sopraffino, dunque, capace di entrare in empatia con il pubblico per donare emozioni attraverso un’intensità espressiva che conquista all’istante.

Official Site: https://www.ludovicaburtone.com/

Official Page Facebook: https://www.facebook.com/burtonemusic

Instagram: https://www.instagram.com/ludovicaburtone/

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia