Da venerdì 31 marzo, è in radio e disponibile in digitale “DIMMELO”, il singolo del poliedrico cantautore GERARDO BALESTRIERI tratto dall’album finalista al Premio Tenco 2016 “Canzoni Nascoste” e che anticipa la raccolta “THE BEST OF” in uscita il 21 aprile.

E’ online il video del brano visibile al seguente link: https://bit.ly/3LWTJDO

Pubblicato da L’Orto e distribuito da Ingrooves, “Dimmelo” (https://bit.ly/3JTNxK8) è lo specchio delle passioni di Gerardo, appassionato di swing, di echi tzigani, dell’oriente dei greci, del jazz e della Francia, del ritmo contagioso, del twist e del Sud America.

Attraverso testi sfumati e maturi, l’inconfondibile voce dinoccolata e scura, Balestrieri gioca con le parole senza perder di vista il ritmo e la danza proponendo «canzoni per anche ed orecchie, per ricci, per pance e per tacchi» come afferma lui stesso.

«“DIMMELO” è un twist un po’ “sciueppss” che ho scritto nel 2001 a Cuma – afferma Gerardo Balestrieri – È una canzone che gioca col “non detto” quando quel che resta non è altro che quel che manca. Forse mi rivolgevo alla Sibilla…o come scrisse Hermann Hesse ‘Amiamo ciò che ci somiglia, e comprendiamo ciò che il vento ha scritto sulla sabbia’».

“THE BEST OF” sintetizza un percorso discografico iniziato nel 2007 con l’album d’esordio “I nasi buffi e la scrittura musicale” arrivato secondo nella categoria Opera Prima del Premio Tenco dello stesso anno. Infaticabile, produce in questi oltre 15 anni di carriera quasi un disco all’anno. “Dancing” (2022) è il suo album di inediti più recente.

